WhatsApp: Dunkelmodus-Update wird verteilt

Die Facebook-Tochter WhatsApp hat damit begonnen ihren lang erwarteten Dunkelmodus nun allen Nutzern der iPhone-App zur Verfügung zu stellen. Das Design-Update rollt zur Stunde aus und verteilt sich – euren E-Mail-Hinweisen nach zu urteilen – deutschlandweit.

Der in Version 2.20.30 integrierte Dunkelmodus orientiert sich an den System-Einstellung zum Erscheinungsbild und stellt die Oberfläche des Messengers in den Abendstunden deutlich Augenschonender dar.

Die dunkle Ansicht stand vereinzelten Beta-Nutzern schon länger zur Verfügung und wird in Kürze auch auf dem Desktop Einzug halten.