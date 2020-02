Threema bindet Dark Mode an iOS, bei WhatsApp demnächst auch für Desktop

Die Messenger-App Threema präsentiert sich in der neu veröffentlichten Version 4.5 mit zahlreichen Verbesserungen. Unter anderem haben die Entwickler ihren Dunkelmodus nun an die Einstellungen von iOS angebunden. Die App orientiert sich nun also an den in den Einstellungen „Anzeige & Helligkeit“ festgelegten Optionen und erlaubt somit auch die automatische Anpassung an Sonnenauf- und -untergang.

Weitere Neuerungen in der aktuellen Threema-Version 4.5:

iOS 13: 3D Touch durch Haptic Touch ersetzt

Wischen, um Nachrichten zu zitieren

In-App-Banner für Benachrichtigungen überarbeitet

Beim Verlassen (über Gruppendetails > «Gruppe verlassen») werden Gruppen nicht mehr gelöscht

Kontakte teilen

Textnachrichten vorlesen lassen («Auswahl sprechen»)

Übersetzung ins Tschechische

Behebung eines Fehlers, der beim Diktieren in Gruppenchats auftrat

Verschiedene Verbesserungen bei Threema Web

Verschiedene Verbesserungen bei Threema-Anrufen

Diverse weitere Verbesserungen und Behebung verschiedener Fehler

WhatsApp arbeitet an Dunkelmodus für Desktop

Auch von WhatsApp gibt es Neues in Sachen Dunkelmodus. Hier arbeiten die Entwickler an der Bereitstellung dieser Funktion auf dem Desktop. So soll künftig sowohl die im Mac App Store erhältliche Mac-Version als auch die Browser-Variante WhatsApp Web eine dunkle Darstellung ermöglichen. Das Blog WABetaInfo hat bereits erste Screenshots.