Vorhanden aber verheimlicht: App Store-Infos die Apple nicht zeigt

Nehmen wir die Taschenrechner-App Calzy als Beispiel. Je nachdem von welchem Endgerät aus ihr dem App Store-Link zur Calzy-App hin folgt, begrüßt euch Apple mit unterschiedlichen Vorschauseiten. Auf dem Mac blendet ein Browser die App Store-Vorschau ein, auf dem iPhone öffnet sich der App Store und präsentiert die Verkaufsseite der App.

Die angezeigten Informationen, in App Store und Browser, unterscheiden sich dabei in mehreren Bereichen. So zeigt der Browser keine App Store-Videos an, blendet eine andere Download-Größe als der App Store ein und verlinkt weder die von Apple verfassten Stories zur App, noch die App Store-Bundles, in denen auch die Calzy-App enthalten ist.

Der mobile App Store zeigt mehr…

Der mobile App Store zeigt also mehr Informationen als die Web-Vorschau, doch immer noch nicht alle, die Apple eigentlich bereitstellt. Wie viele das sind, lässt sich durch einen Abstecher in das Mac-Terminal in Erfahrung bringen.

Nutzt man das Kommandozeilenprogramm Wget hier zum Abruf der App Store Seite, reicht es aus den Header der Anfrage leicht zu modifizieren, um von Apple ein Datenpaket aller verfügbaren Meta-Informationen zu erhalten. Wir ersetzen dafür schlicht den User-Agent in unserer Anfrage mit folgendem Kommando:

wget --header='User-Agent: iTunes/12.1.1' --header='Accept: /' 'https://apps.apple.com/de/app/calzy/id623690732'

… aber nicht alles.

Apple geht nun davon aus, dass kein Nutzer, sondern iTunes selbst die aktuellen Calzy-Daten benötigt und antwortet mit einer großen Metadaten-Sammlung im JSON-Format, die wir hier abgedruckt und weiter unten auch im Volltext abgedruckt haben.

Sollte Interesse bestehen, dann scrollt euch einfach mal in Ruhe durch die Meta-Daten der Calzy-Applikation. Unter anderem informiert Apple hier über die Links zu allen Screenshots für alle Geräte, die Links zum Vorschau-Video der App und über die App-Größe die je nach aufrufendem Gerät aus dem Netz geladen werden müssen.

Zudem listet Apple etliche interessante Schlüssel, die schnell Aufschluss über Eigenschaften der App geben, die sonst häufig nur dem Beschreibungstext der Anwendung zu entnehmen sind, oder durch Ausprobieren in Eigenregie ermittelt werden müssen. Etwa die Siri-Unterstützung, der Support für Spiele-Controller und der GPS-Zugriff im Hintergrund:

is32bitOnly

isSiriSupported

isGameControllerSupported

isPurgeableLocalStorageSupported

supportsPassbook

isAppleWatchSupported

usesLocationBackgroundMode

requiresGameController

isHiddenFromSpringboard

isFirstPartyHideableAp

Calzy im App Store: Das JSON-Paket im Volltext