Verkauft: Scanbot wechselt den Besitzer

Der beliebte Dokumenten-Scanner Scanbot, eine der populärsten Apps ihrer Kategorie, wird zusammen mit Scanbot Pro und der Papier-Foto-Archivierung Unfade das Portfolio der doo GmbH verlassen und zukünftig den Bestand des Werbe-Vermarkters Maple Media vergrößern.

We are proud to announce that our consumer apps, Scanbot, Scanbot Pro, and Unfade, have found a new home at Maple Media. Read more about it on the Scanbot blog https://t.co/S63hcv8KAB

— Scanbot (@scanbot) March 3, 2020