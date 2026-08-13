Lebensrettendes Watch-Feature
Dieses Google-Feature wünschen wir uns auch auf der Apple Watch
Mit der Pixel Watch 5 führt Google eine Sicherheitsfunktion ein, bei der man sich durchaus wünschen darf, dass Apple sie sich genauer anschaut. Die neue Atemnotfall-Erkennung überwacht den Träger auf einen gefährlichen Abfall der Sauerstoffsättigung und kann automatisch den Rettungsdienst verständigen, wenn keine Reaktion mehr erfolgt.
Google nennt als mögliche Auslöser beispielsweise Ersticken, eine schwere Lungenentzündung oder eine versehentliche Überdosierung von Medikamenten. Die Uhr verlässt sich dabei nicht nur auf einen einzelnen Blutsauerstoffwert. Ein KI-Algorithmus kombiniert Herzfrequenz, Bewegung und Höhendaten und prüft unter anderem, ob sich der Träger kaum bewegt.
Erst Warnung, dann automatischer Notruf
Erkennt die Pixel Watch einen möglichen Atemnotfall, vibriert sie zunächst kräftig und zeigt eine Warnung auf dem gesamten Display. Bleibt eine Reaktion aus, folgt ein akustischer Alarm samt 30-Sekunden-Countdown. Anschließend startet die LTE-Uhr beziehungsweise das verbundene Smartphone automatisch einen Notruf.
Eine automatische Ansage informiert die Leitstelle darüber, dass ein Atemnotfall erkannt wurde und der Träger nicht reagiert. Gleichzeitig wird der genaue Standort übermittelt. Hinterlegte Notfallkontakte können ebenfalls benachrichtigt werden.
Google versucht dabei, Fehlalarme bewusst zu begrenzen. Die Funktion reagiert beispielsweise nicht, wenn schnelle Höhenänderungen registriert werden. Auch wer bereits länger als 30 Minuten schläft, wird ausgeschlossen, damit Schlafapnoe nicht als akuter Notfall interpretiert wird.
Apple hat die nötigen Sensoren bereits
Die Apple Watch besitzt bereits ein umfangreiches Arsenal an Sicherheitsfunktionen. Sie kann schwere Stürze und Autounfälle erkennen und bei ausbleibender Reaktion automatisch Hilfe rufen. Neuere Modelle erkennen zudem Anzeichen für Schlafapnoe.
Auch Blutsauerstoffmessungen sind auf unterstützten Apple-Watch-Modellen in Deutschland möglich und können regelmäßig im Hintergrund stattfinden. Apple weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass diese Messungen lediglich der allgemeinen Fitness und dem Wohlbefinden dienen und nicht für medizinische Zwecke vorgesehen sind.
Technisch bringt die Apple Watch damit bereits mehrere Bausteine mit, die Google für seine Atemnotfall-Erkennung verwendet. Eine vergleichbare Funktion würde allerdings entsprechende Algorithmen, klinische Validierung und regulatorische Freigaben voraussetzen.
Google hat diesen Schritt zumindest in Europa bereits geschafft. Die Atemnotfall-Erkennung ist CE-gekennzeichnet und ab sofort auf der Pixel Watch 4 und Pixel Watch 5 verfügbar – unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. Google betont jedoch, dass auch die Pixel Watch nicht jeden Atemnotfall erkennen kann und die Funktion keine Diagnose oder Behandlung ersetzt.
Da bin ich echt gespannt, wie problematisch Fehlalarme werden. Die Sturzerkennung wurde ja anfangs in Achterbahnen regelmäßig aktiviert…
Atemprobleme sind ein komplexes Thema! Hoffe, der Algorithmus wird sehr gut. Der Rettungsdienst ist eh schon gut ausgelastet…
Ich denke, dass sich solche Fehlalarme durch den Eiinsatz von KI künftig besser vermeiden lassen.
Fr mich ist es besonders spannend zu eobachten, wie sich die zugrunde liegenden KI-Algorithmen weiterentwickeln. Denkbar wäre bei dieser Art von Erkennungsalgorithmen beispielsweise, zusätzliche Kontextinformationen einzubeziehen:
Umgebungsgeräusche zu analysieren , Bewegungsmuster besser zu interpretieren, die aktuelle Geo-Position zu berücksichtigen (Jahrmarkt oder auf dem Gipfel eines Berges) oder sogar die jeweilige Situation insgesamt einzuordnen. Ich denke mit all diesenn Parameter könnten in die Bewertung einfließen und so die Erkennung deutlich präziser machen.
Es ist wirklich faszinierend zu beobachten, in welche Richtung sich diese Technologien entwickeln und welche Möglichkeiten sich dadurch in Zukunft eröffnen.
Wirklich tolle Funktion. Neben der Sturzerkennung auf jeden Fall nützlich!
Hübsch ist sie ja, auch wenn das runde Format mir persönlich keinen Vorteil bietet (ich bevorzuge es digital statt analog). Googles Design könnte in letzter Zeit auch von Apple stammen. Diese „Blase“ aus Glas zieht sich aber auch ziemlich weit um den Rand – das ist schön, aber auch anfällig für Displayschäden. Ich hab schon zu Casio-Zeiten Uhren an Treppengeländer verloren und eine AppleWatch an einer rau verputzen Treppenhaus-Wand zerschrammt.
Side-note: Wärs ok, wenn ihr versucht click baiting zu vermeiden? Mag keine Absicht sein – find die persönliche Note super, dass ihr ein Feature seht, was auf der Apple Watch verbessert werden kann – aber ich denke man kann auch beides sinnvoll in die Überschrift packen ;)
ich weiß, dass ifun Artikel gut sind, deshalb sind solche Überschriften nicht erforderlich.
Also, ja bitte, Chris, Nicholas, Ben bitte bleibt seriös, auch in der Überschrift.
Das hält Apple doch sicherlich künstlich zurück, um für eine neue Apple Watch Ultra 4 oder Apple Watch 12 ein neues Verkaufsargument präsentieren zu können im Gegensatz zu den Vorjahresmodellen, die das ebenso könnten, aber nicht bekommen, um einen Kaufanreiz für neue Hardware zu generieren…
Wie regelmäßig misst die Google Uhr denn? Die Apple Watch misst ja nur relativ unregelmäßig, vor allem zum Beispiel im vergleich zu whoop, wo die Sensoren dauerhaft an sind.
Diese Frage stelle ich mir auch…
Ich bin kürzlich auf eine Pixel 4 umgestiegen. Die Herzfrequenz wird jede Sekunde aktualisiert.
Eine Freundin aus Norwegen hat eine recht aktuelle Galaxy Watch. Beim Sport zeigt diese regelmäßig Sauerstoffsättigungen von unter 80% an. Das bedeutet eigentlich: tot!
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet ein interessantes Feature…
Hier geht’s um die Pixel Watch
Bei 80% wäre ein medizinischer Notfall.
Gilt aber auch für die Apple Watch. Als die Apple Watch (Series 9) mir mal Messwerte anzeigte, nach denen ich auch nicht mehr leben dürfte, habe ich mir extra einen Fingerclip zum Abgleich gekauft plus bei der nächsten Routineuntersuchung den Wert in meiner Hausarztpraxis checken lassen. Liegt vielleicht an meiner Haut, aber meine Werte sind definitiv zu niedrig.
Entsprechend musste ich auch die Meldungen zu Cardiofitness abschalten. Würden die stimmen könnte ich gar nicht so trainieren, wie ich es im Fitnessstudio tue.
mikronaut: wenn die Sturzerkennung auf der Achterbahn nicht funktioniert, hat ihre Aufgabe verpasst. Was sollen diese Kommentare?
Bin kein Arzt, aber ich stelle in diesem Fall den Sinn einer Alarmierung in Frage: Wenn bei Atem-Stillstand der Notruf gewählt wird (noch dazu erst nach einem Countdown): Selbst wenn die Sanitäter innerhalb von 5 Min. da wären, dürften mindestens massive Schäden am Gehirn bleiben oder es ohnehin zu spät sein. 5 Minuten ohne jede Atmung ist eine Menge.
Die Blutsauerstoffmessung der Apple Watch hat keine medizinische Zulassung in Europa, ich denke also das Apple sich da mit irgendwelchen automatisierteren Notrufen zurückhalten wird. So sinnvoll die Funktion als solche sein mag.
Ich hätte soooo gern eine runde Apple Watch.