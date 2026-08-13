Dieses Google-Feature wünschen wir uns auch auf der Apple Watch

Mit der Pixel Watch 5 führt Google eine Sicherheitsfunktion ein, bei der man sich durchaus wünschen darf, dass Apple sie sich genauer anschaut. Die neue Atemnotfall-Erkennung überwacht den Träger auf einen gefährlichen Abfall der Sauerstoffsättigung und kann automatisch den Rettungsdienst verständigen, wenn keine Reaktion mehr erfolgt.

Google nennt als mögliche Auslöser beispielsweise Ersticken, eine schwere Lungenentzündung oder eine versehentliche Überdosierung von Medikamenten. Die Uhr verlässt sich dabei nicht nur auf einen einzelnen Blutsauerstoffwert. Ein KI-Algorithmus kombiniert Herzfrequenz, Bewegung und Höhendaten und prüft unter anderem, ob sich der Träger kaum bewegt.

Erst Warnung, dann automatischer Notruf

Erkennt die Pixel Watch einen möglichen Atemnotfall, vibriert sie zunächst kräftig und zeigt eine Warnung auf dem gesamten Display. Bleibt eine Reaktion aus, folgt ein akustischer Alarm samt 30-Sekunden-Countdown. Anschließend startet die LTE-Uhr beziehungsweise das verbundene Smartphone automatisch einen Notruf.

Eine automatische Ansage informiert die Leitstelle darüber, dass ein Atemnotfall erkannt wurde und der Träger nicht reagiert. Gleichzeitig wird der genaue Standort übermittelt. Hinterlegte Notfallkontakte können ebenfalls benachrichtigt werden.

Google versucht dabei, Fehlalarme bewusst zu begrenzen. Die Funktion reagiert beispielsweise nicht, wenn schnelle Höhenänderungen registriert werden. Auch wer bereits länger als 30 Minuten schläft, wird ausgeschlossen, damit Schlafapnoe nicht als akuter Notfall interpretiert wird.

Apple hat die nötigen Sensoren bereits

Die Apple Watch besitzt bereits ein umfangreiches Arsenal an Sicherheitsfunktionen. Sie kann schwere Stürze und Autounfälle erkennen und bei ausbleibender Reaktion automatisch Hilfe rufen. Neuere Modelle erkennen zudem Anzeichen für Schlafapnoe.

Auch Blutsauerstoffmessungen sind auf unterstützten Apple-Watch-Modellen in Deutschland möglich und können regelmäßig im Hintergrund stattfinden. Apple weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass diese Messungen lediglich der allgemeinen Fitness und dem Wohlbefinden dienen und nicht für medizinische Zwecke vorgesehen sind.

Technisch bringt die Apple Watch damit bereits mehrere Bausteine mit, die Google für seine Atemnotfall-Erkennung verwendet. Eine vergleichbare Funktion würde allerdings entsprechende Algorithmen, klinische Validierung und regulatorische Freigaben voraussetzen.

Google hat diesen Schritt zumindest in Europa bereits geschafft. Die Atemnotfall-Erkennung ist CE-gekennzeichnet und ab sofort auf der Pixel Watch 4 und Pixel Watch 5 verfügbar – unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. Google betont jedoch, dass auch die Pixel Watch nicht jeden Atemnotfall erkennen kann und die Funktion keine Diagnose oder Behandlung ersetzt.