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Google Maps Update

Google bereitet Gemini-Integration für CarPlay vor
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Google bereitet offenbar die Integration von Gemini in die CarPlay-Version von Google Maps vor. Das berichtet Juli Glover von MacRumors, nachdem die Website entsprechende Hinweise im Code der App gefunden hat. In der aktuellen App finden sich Hinweise darauf, dass der KI-Assistent künftig auch auf dem Fahrzeugdisplay genutzt werden kann. Freigeschaltet ist die Funktion bislang allerdings noch nicht.

Chatgpt Carplay Feature

Auf dem iPhone ist Gemini bereits in Google Maps eingebunden. Nutzer können dort während der Navigation Fragen stellen oder sich zusätzliche Informationen zu Orten und Zielen geben lassen. Google hatte diese Erweiterung Anfang des Jahres als Teil seiner neuen Maps-Funktionen vorgestellt. Auf CarPlay fehlte die direkte Gemini-Anbindung bislang noch.

Die nun entdeckten Textbausteine deuten darauf hin, dass Google diese Lücke schließen will. Demnach sollen Nutzer Gemini aufrufen und etwa um die Navigation zu einem Ziel bitten können. Auch Fragen zu Restaurants, Zwischenstopps oder Orten entlang der Route wären naheliegend, wenn Google die aus der iPhone-App bekannten Funktionen übernimmt.

CarPlay ist seit iOS 26.4 offener für KI-Assistenten

Die technische Grundlage dafür dürfte Apple selbst geschaffen haben. Mit iOS 26.4 wurde CarPlay für sogenannte sprachbasierte Konversations-Apps geöffnet. Wir hatten die neue Kategorie bereits im Februar im Zusammenhang mit Apples Entwicklerleitfaden für CarPlay aufgegriffen.

Wenig später folgte ChatGPT mit CarPlay-Unterstützung. Solche Apps dürfen im Auto allerdings nicht wie klassische Chatfenster funktionieren. Apple setzt auf eine sprachzentrierte Bedienung mit reduzierter Anzeige, damit der Blick möglichst auf der Straße bleibt.

Carplay

Google Maps wird stärker zum Assistenten

Für Google Maps wäre Gemini in CarPlay ein naheliegender nächster Schritt. Google hatte die Karten-App zuletzt ohnehin stärker in Richtung Assistent ausgebaut. Dazu gehören unter anderem eine Navigation mit Gemini-Unterstützung sowie neue KI-Funktionen für Suche und Routenführung.

Wann die CarPlay-Integration tatsächlich startet, ist noch offen. Da die entsprechenden Hinweise bereits in der App vorhanden sind, dürfte Google die Funktion aber zumindest vorbereiten. Für iPhone-Nutzer wäre dies vor allem dann interessant, wenn Gemini während der Fahrt natürlichere Rückfragen versteht als die klassische Sprachsteuerung von Google Maps oder Siri.
12. Mai 2026 um 10:27 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich benutze lieber Apple Maps, weil ich’s gewohnt bin und hoffe, dass da auch eine KI Integration kommen wird

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  • Grad neulich gelesen Fehlerquote bei Gemini 70%, ob man das braucht

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  • ChatGPT ist nur im Stillstand im Auto zu nutzen, wird hier wahrscheinlich ähnlich sein, oder?

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  • Wann kommt endlich Satelliten Ansicht auf CarPlay für Apple Karten. Dieses altertümliche Erscheinungsbild kann man ja nicht anschauen

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  • Kommt dann wohl auch die neue Ansicht bei Google Maps. Die ist dann ähnlich wie bei Apple. Hoffen wir’s.

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  • Muss man die Gemini App installiert haben, oder ist die Funktion in Google Maps enthalten, auch wenn man Gemini zuvor noch nicht verwendet hat?

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