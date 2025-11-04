"Liquid Glass"-Schalter und neuer Wecker
iOS 26.1 steht für alle Nutzer zur Installation bereit
Apple hat in der vergangenen Nacht iOS 26.1 offiziell freigegeben. Das erste große Update für die im September veröffentlichte aktuelle Version von Apples iPhone-Betriebssystem steht gemeinsam mit den entsprechenden Aktualisierungen für die restlichen Apple-Betriebssysteme jetzt für alle Nutzer zur Installation bereit.
Neben Sicherheitsverbesserungen sowie diversen kleineren Korrekturen und Fehlerbehebungen hat iOS 26.1 auch ein paar nennenswerte Änderungen und Funktionserweiterungen im Gepäck. Allem voran ist hier wohl der neue Schalter zum Abschwächen der transparenten Darstellung innerhalb Apples „Liquid Glass“-Design zu erwähnen.
Neuer Schalter schwächt „Liquid Glass“ ab
Seit der ursprünglichen Vorstellung von „Liquid Glass“ im Sommer hat Apple die neue Benutzeroberfläche ja bereits mehrfach angepasst, insbesondere um die Lesbarkeit in kritischen Bereichen zu verbessern. Inzwischen findet sich in den iOS-Einstellungen bereits auf der Hauptebene ein Schalter, mit dessen Hilfe man den Kontrast transparenter Anzeigeelemente erhöhen kann. Zuvor war diese Option eher versteckt nur über den Einstellungsbereich „Bedienungshilfen“ erreichbar.
Wecker erneut überarbeitet
Auch bei der in iOS integrierten Wecker-Funktion hat Apple Anpassungen vorgenommen. Hier soll nun ein neu eingeführter Schieberegler verhindern, dass Stopp- und Schlummertaste versehentlich verwechselt werden. Anlass für die Änderung war, dass beide Tasten mit iOS 26 auf die gleiche Größe gebracht wurden, wodurch im morgendlichen Tran Fehlbedienungen wahrscheinlicher wurden. Aus diesem Grund hatte Apple über all die Jahre zuvor die Stopp-Taste deutlich kleiner als die Schlummern-Taste auf dem Home-Bildschirm angezeigt. Mit dem neuen Design von iOS 26 wurde dies jedoch durch zwei gleich große und sich über die komplette Bildschirmbreite erstreckende Tasten ersetzt.
iOS 26.1 steht ebenso wie die für die anderen Apple-Betriebssysteme freigegebenen Updates über die Systemeinstellungen der jeweiligen Geräte zur Installation bereit.
Was machen die da nur?
Jetzt sind nicht nur die Kontakte lila, sondern auch der Homebildschirm für ein Bruchteil einer Sekunde wenn man eine app verlässt.
Maps zuckt immer noch in Teilen zwischen schwarz und weißem Hintergrund (overlays mit abbiegesymbol z.b.)
Tastatursymbole… Tastatur hellgrau, vergrößerter Buchstabe beim Tippen dunkelgrau.
Dieses Update ist doch rein optisch und dann so lieblos zusammengerotzt
Ich habe gestern um 19 Uhr nachgesehen, da war noch nichts da. Dann wird es halt heute installiert. Bin gespannt.
Steht ja auch im Artikel „diese Nacht“
Dito 19:00 Uhr … geht jetzt sofort los! :-)
Ich habe es gestern Abend schon aktualisiert. Was mir aufgefallen ist, dass der Wecker im Querformat immer noch durch einfaches drücken und nicht durch sliden beendet werden kann
Fiel mir auch auf. Kommt dann bestimmt mit iOS 26.2.
Ist ja schlecht.
Ist bei mir auch so
You are holding it wrong!!1!!1!11!!
Bei mir ist der Schieber da…
Mach mal einen Reboot. Bei mir ist immer ein Spider da.
Moin… gestern gegen 22:00 da gewesen.. watch os 26.1 steht auch bereit
WTF knapp 13 GB ?
Ja, heftig.
4,58 GB von 26.0.1 ausgehend mit dem 12 Pro bei mir.
2,55 GB
Von 26.0.1 aus
Ganz schön aufwändig so einen slider für den Wecker einzubauen;)
Bei mir auch von 26.0.1 ausgehend. Verstehe nicht warum mein 16e, das Update mit 12,92gb vorschlägt, während ältere iPhones unter 5gb??
Wegen der KI-Anteile, die ältere iPhones nicht bekommen.
15.1GB
Man darf sich ja über die updates seit Jahren nicht beschweren. u.a. deswegen bin ich bei apple.
Ich liebe auch die Marketingpeople dort. Bedeutet der erste Satz im Updatetext jetzt wirklich das Zurückdrehen des ios26 highlights oder gab es da eine weitere Neuerung:
„Dieses Update fügt eine neue eingefärbte Option für Liquid Glass hinzu und es enthält weitere Funktionen, …“
Es ist einfach nur der eine Button, wie vor ein paar Tagen hier berichtet.
es geht darum, dass das als der „Kracher“ als Punkt Nr. 1 im releasetext verkauft wird, als neues Features
Naja, mehr kommt halt von Apple nicht. Was willst du als Kracher verkaufen?
Update drauf, Problem immer noch da. iPhone 17 Pro, Homescreen-Suche → Suchfeld sofort da, Tastatur kommt erst mit 1 Sekunde Delay. Jeder Tastendruck fühlt sich an wie 2010.
Bitte sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin.
Kein Problem bei mir mit iOS 26.0 oder 26.1.
Kann ich bei mir nicht bestätigen. Läuft butterweich. Hab ein 17 Pro Max. Evtl. nochmal komplett auf Werkseinstellungen gehen und dann alles sauber neu installieren ohne ein Backup einzuspielen. Ist zwar nervig aber vllt ist der Fehler in nem Backup schon in den Einstellungen gesichert.
Also bei mir ist die Tastatur sofort da, kein Delay
Schön einen gleichgesinnten zu treffen. Kommt nicht immer vor, aber immer öfter, dass der erste oder sogar die ersten Buchstaben fehlen. Nervt total. Anfänglich schon an mir selbst gezweifelt ^^
Letz see, ob IOS 26.1 es behebt. Wäre schön
Hard und Softreboot vermutlich schon probiert? Ansonsten mal alle anderen aktiven Tastaturen entfernen?
Bei mir auch kein delay.
Bist der einzige… scheinbar :-)
Funktioniert auch bei mir ohne Delay…
Bei mir das Selbe, Delay und wie!
13pro hier: Alles Gut. Vorher und Nachher…
Mach mal einen CleanInstall über den Wartungsmodus, dadurch wurden alle meine Fehler behoben mit ios26.0.1
Bei mir auch alles top (17 Pro Max)
Ich hab das Problem auch. iPhone 16 Pro.
Ebenfalls Safari Suche funktioniert immernoch nicht richtig. Entweder ich muss den Suchtext zwei mal eingeben weil er einfach nicht sucht oder direkt einen neuen Tab öffnen.
Bei mir auch erst nach einer knappen Sekunde (iPhone 17 Pro Mac). Finde ich aber nicht schlimm, nutze die Zeit zum Rasieren.
Hier auch, alles ruckelt, auch auf der U2.
Selbes Problem am iPhone 13 mini. Ich verstehe nicht wie Apple immer wieder solche grundlegenden Dinge verhunzen kann.
Aha, hatte RC 26.1 installiert. Bekam aber nun für IPhone/Ipad nochmal ein 26.1 mit nur ca. 250mb vorgeschlagen.
Uhr ebenso. Da waren es noch mal über 4 GB.
Ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass die Build-Nummer eine andere ist und somit nicht identisch mit dem RC ist.
Wieder kein Multitouch im Carplay -.-
Das ist doch ein Hardware-Thema?
also bei vw kann man im VW Navi multitouch aufziehen. keine Ahnung, ob carplay das nutzen könnte.
Multi-Touch ist patentiert und viele PKW Hersteller verbauen daher Touchscreens ohne diese Funktionalität.
Ist damit endlich der „Akku leer“-Text richtig aligned?
Yes
Der Home Screen laggt auch immer noch wenn man von der Widget Seite zurück auf den Homescreen wischt
Ich kann das Problem auf meinem iPhone 15 Pro bestätigen. Der Fehler besteht bei mir seit der Beta 4 von 26.1. Beta 3 lief noch flüssig.
Bei mir (16 Pro) leider auch.
Yes. Bei mir auch. Sollten sie schnell wieder ändern. Nicht toll.
Sogar beim langsam wischen.
Mich wundert, das bisher niemand den automatisch gesetzten Schalter „Rahmen einblenden“ erwähnt hat.
Was genau meinst du?
Danke für den Hinweis, endlich ist er weg
You made my day, ich dachte schon Apple hat noch mal verschlimmbessert und dieser hässliche Rahmen ist jetzt immer da.
Bei mir war das auch eingeschaltet.
Welcher Rahmen ist gemeint ?
Und immer noch keine „Glas“ Animation beim Wecker (also beim ein/ausschalten). :D Konsequent Apple
Ruckeln auf dem Homescreen auch noch da. Glaub die benutzen die Produkte garnicht selbst.
„Neuer Schalter schwächt „Liquid Glass“ ab“….
Ist der nur bei iOS oder auch bei iPadOS vorhanden? – Kann diesen bei mir in iPadOS nicht finden
Einstellungen | Anzeige und Helligkeit, direkt unter Erscheinungsbild steht die Liquid Glass Einstellung
Hat auch jemand von euch das Problem seit iOS 26 dass wenn man was bei Whatsapp schreibt die Nachricht nicht hochrutsch und irgendwie immer auf der hälfte hängen bleibt ?
Ja, das ist bei mir auch seit einer Weile so.
Habe ich schon seit Ewigkeiten
DAs liegt aber wohl eher an der WhatsApp App.
Die neue Wischgeste in Apple Music ist einfach mal sehr gut gelungen. Auch das man sowohl auf dem Cover als auch auf dem Mini Player wischen kann, finde ich super. Mit dem haptischen Feedback ein Traum. Eine kleine Änderung, welche die Bedienung deutlich verbessert.
Danke für den Hinweis. Hab das gerade auch mal im Dynamic Island probiert. Da geht’s zwar nicht. Aber dafür kann man den Player mit der Wischgeste Ein-bzw. Ausblenden
Vielen Dank an dich (TheSven)!
Hinweis 1 kannte ich. Deinen noch nicht.
Safari Tabs kompakt Einstellung kann nicht mehr ausgewählt werden!!!
Oh no, wirklich?
Bei mir weiterhin möglich.
Läuft alles super
Im App Store wird der Download Fortschritt beim updaten von Apps zumindest in VoiceOver falsch dargestellt: wird geladen: @@completed_count@@ von @@total_count@@ (@@throughput_count@@/sek.) 74%
Jo das ist ein bekannter Fehler, wird hoffentlich in 26.2 oder so gefixt.
Hoffe, dass ich dann wieder Töne bei Mitteilungen bekomme. Seit 26.01 sind die leider verschwunden.
Wenn du dein iPhone grad bedienst bzw ansiehst bleiben Nachrichten stumm. Das ist schon sehr lang so.
Das ist mir bekannt. Ich hatte aber immer Töne, wenn das iPhone gesperrt war. Habe leider keine Möglichkeit gefunden, die Töne wieder einzuschalten.
iPhone einmal neu Aufsetzen + Zurücksetzen.
Das hatte ich nach dem Update auch. Ich musste es komplett zurücksetzten (was immer mit viel Arbeit verbunden ist) und danach funktionierte alles wieder.
Ich frage mich manchmal wirklich was Apple da eigentlich für Updates raus bringt. Ständig irgendwas nicht richtig überdacht bzw. immer mehr kleine Bugs.
Hat was von, wir haben keine Entwicklungsabteilungen mehr. Keine Gradlinigkeit mehr, keinen roten Faden usw.
Die Frage die sich mir bestellt, ist es notwendig aus Sicherheitssicht IOS18.7.1 mit IOS26.1 abzulösen? Ich bin Informatiker und die Frage ist wichtig für die Unternehmensicherheit.
Vielleicht habt ihr ne stichhaltige Meinung dazu.
Als Fachkraft solltest Du dir eigentlich eine eigene Meinung aus Fachquellen bilden können.
Nein. Die 18er wird weiterhin mit allen Sicherheitsupdates versorgt. Du musst Dir erst Sorgen machen, wenn die 18er auf dieser Seite https://support.apple.com/de-de/100100 nicht mehr immer das neueste Datum hat.
Habe den RC vergangene Woche installiert gehabt und war von der Akkulaufzeit positiv überrascht. Habe das 17 Pro und musste vorher teils 2x am Tag laden. Mit dem RC war das nicht mehr notwendig. Mal sehen ob es mit dem Final Release auch so bleibt.
Ich hab ein 15 Pro und ich finde die Akkulaufzeit unter 26.1 wirklich sehr sehr sehr sehr gut. Wesentlich besser als vorher unter iOS 26
Ich stimme zu. Akkulaufzeit unter 26.0 war wirklich eine Katastrophe, sowohl während Nutzung als auch standby. Nach einem halben Tag 26.1 ist es gefühlt deutlich besser!
iPhone 16 Pro
Mit dem slide to stop ist beim Wecker eine gute Sache.
Hier hatte ich aber eigentlich nie Probleme.
Aber die Umsetzung ist durchaus sinnvoll.
Viel schlimmer ist der Timer.
Der liegt auf dem Sperrbildschirm.
Einmal versehentlich auf dem Display das X berührt schon ist er gelöscht – das passiert in der Hosentasche sehr schnell.
Genau da bräuchte man slide to stop.
Neuerer Build als RC1 auf dem iPhone.
Wechsel von 23B82 nach 23B85.
Ach was, die Release Version hat eine höhere Versionsnummer als der Release Candidate? Das ist ja eine Überraschung.
Scherzkeks. Es kommen immer wieder die Fragen, ob sich die Bild vom Release Kandidat zu Release geändert hat. Und darauf habe ich mich geäußert.
Bei mir(14 pro) ist seit der Installation der Homescreen schwarz. Das eigentliche Hintergrundbild ist verschwunden. In den Einstellungen für den Hintergrund wird es aber dargestellt, als wäre es noch da…
Bei mir auch mit iPhone 14 Pro Max. Habe den Tiefeneffekt ausgeschaltet, das ist das Bild wieder sichtbar.
Will man den Tiefeneffekt wieder einschalten, hängt sich das ganze auf.
Scheint also ein bug zu sein.
Selbst als Public Beta Teilnehmer, wo 26.1 bereits installiert war, gab es ein ca. 450MB Update auf meinem 16 Pro
Schade, dass die Wischfunktion von Apple Music nicht auch auf der Watch funktioniert. Das wäre klasse gewesen……
13GB für ein Update….. Respekt
Also die Einstellung zwischen „Transparent“ und „Eingefärbt“ ist vorhanden, kann es aber nicht auf „Eingefärbt“ umstellen. iPhone17 ProMax. Hat noch jemand das Problem? iOS26.1
Sorry, Fehler gefunden. Transparenz reduzieren muss vorher ausgeschaltet sein. Der Fehler saß vor dem Gerät:)
Das ist aber auch nicht die Lösung! Bei mir ist beides deaktiviert, Transparenz und Kontrast. Kann aber keine Änderung vornehmen, alles ist ausgegraut und Eingaben sind nicht möglich! WO IST DA DER FEHLER? Scheiss Liquid Glass, unnütz wie sonst noch was, wieder nur Ärger!
Die Suche ist immer noch kaputt. Der Punkt unbenutzte Apps auslagern ist ja von den Einstellungen des App Store ausgelagert worden. Auf dem iPad ist er immer noch unter den Einstellungen – Apos – App Store aber auf dem iPhone ist der ja direkt unter Einstellungen Apps Unter den Punkt App Installation. Wenn man aber nur nach auslagern sucht, wird einem immer noch der Punkt Apps App Store angegeben. Nur findet man es dort nicht. Der Fehler ist schon vor über einem Monat gemeldet worden. Ich habe mir nämlich den Wolf gesucht, um das auszuschalten und nur durch Zufall durch einen Tipp gefunden.
3 Std. um das Update runterzuladen. Und das nicht mal direkt nach Veröffentlichung. Absolut peinlich, Apple ist doch kein kleines Startup, dass keine Serverkapazitäten hat.
Laden wohl aktuell viele in der Mittagspause
First world problems
Alte Bugs raus, neue rein. Sind bei euch auch alle HomeKit Szenen aus dem Menü, was man so von oben runter swipen kann? Auch wenn ich die wieder neu mache funktionieren sie nach Neustart erstmal wieder nicht. Zum Kotzen…
+1 es macht keinen Spaß mehr
Ich bin absolut fassungslos. Das darf doch nicht wahr sein….. Das gravierende Soundproblem bei Podcasts und Hörbüchern über CarPlay ist mit iOS 26.1 ist immer noch da. Das kann doch wirklich nicht sein. Das ist ein Unternehmen, wie Apple nicht gelingt, einigermaßen fehlerfreie Updates auszuliefern beziehungsweise diese dann wenigstens zeitnah zu beheben.
Bei mir ist das jetzt weg. iPhone SE
Ok, dann ist das offensichtlich Geräte spezifisch. Habe ein 11 pro Max. Aber, laut Perplexity klagen noch sehr viele.
Dritter Versuch, hier einen Kommentar einzustellen:
Mit allen Fehlern aus der Beta veröffentlicht. Neben den ganzen UI Fehlern finde ich den Safari Fehler am schlimmsten. Sofern man die TAB Einstellung von „kompakt“ auf „unten“ ändert können Textfelder auf den meisten Websites nicht mehr ausgefüllt werden da es verblasst sobald man hinein tippt. Schon dreist von Apple so etwas als finale Version zu veröffentlichen. Der Fehler ist übrigens in der Feedback App bestätigt.
Hi, ich weiß nicht, was heute los war, der Spam-Filter ist etwas amok gelaufen und hat deine beiden ersten Einträge gekillt.
Vielleicht habe ich das bei den über hundert Kommentaren übersehen, dann Entschuldigung:
Angeblich soll es ja auch ein Sicherheitsupdate von 18.7.1 auf 18.7.2 geben. Das wird mir aber weder auf dem iPhone noch auf dem iPad angeboten. Kommt das noch? – Danke für ein en Hinweis.
Jetzt gibt es 18.7.2
verdammt, nun sind die Bilder in der Fotos App wieder klein und werden erst groß, wenn man sie antippt. Kann man offenar nicht umstellen.
Die Thumbnails in der Galerie kann man mit zwei Fingern vergrößern oder verkleinern. Meinst du das?
die kannst du sogar mit einem Fingertipp vergößern. Früher waren sie aber gleich von Anfang an groß.
Ich hätte eine Frage, iphone 15pro:
Ich habe von 17.7 auf 26.1 geupdated und nun wird mir apple intelligence nicht angezeigt. Es steht nur siri in den Einstellungen drin. Beim IPad pro m1 war das problemlos.
Hat jmd Ideen dazu?
Schade, die Nachrichten-App ist weiterhin total bebuggt. Bei eingehenden Sprachnachrichten wird nicht mehr angezeigt, wie lang diese sind (Dauer immer 0:00) und am iPad speziell wird nicht mehr erkannt, dass das verbundene iPhone RCS beherrscht (es wird immer Textnachricht SMS angezeigt obwohl es dann per RCS raus geht). Da muss Apple beim nachbessern wirklich mal schneller werden. Unter iOS 18.x lief das noch ohne Probleme. Und um es gleich zu vorweg zu schreiben: diese Fehler haben ich, meine Frau, mein bester Freund und auch meine Tante in den USA. Es betrifft vielleicht nicht jeden aber wohl doch sehr, sehr viele.
Seit 26.1 hat Siri wieder die alte Animation.
Ich muss sagen, dass mir das Transparente überhaupt nicht gefällt. Ich hätte es lieber wie früher, schlicht und einfach, mit dem ganzen Glas, egal ob auf iPhone oder iPad. Das ist wirklich schlecht. Bitte Apple, könntet ihr nicht einen Schalter einbauen, um den normalen Zustand wie früher zu aktivieren? Das ist ja wie bei Windows Vista. Besonders auf dem iPhone ist die Systemsteuerung jetzt auf der linken Seite und nicht mehr in der Mitte. Ich bin von Windows weggegangen, um es einfach zu haben, und war auch so zufrieden mit dem Apple-Ökosystem. Aber dieses Glas übertrifft wirklich alles nur negativ. Das ist meine Meinung, alles andere ist eure.
Ich kann das Liquid Glas Transperent gar nicht auswählen, lässt sich nicht aktivieren
iPhone 17 Pro
Transparenz reduzieren muss man vorher ausschalten.
Nicht nur Transparenz. Auch Kontrast erhöhen muss aus sein.
Danke , woher soll man sowas wissen
Danke …
Man wird ganz schön gegängelt. Mit der iOS Version hat Apple das Ausschalten des Weckers geändert. Man kann dieses blöde Slide Over , dass der Wecker ausgeht, nicht ändern in drücken. Oder habe ich eine Einstellung übersehen?
Kann man irgendwie unter 26.1 umstellen, dass die Texte wieder zentriert sind? Also zum Beispiel wenn man auf dem Homescreen einen App Ordner öffnet ist jetzt alles linksbündig auch im Menü selbst… konnte bisher nichts finden…