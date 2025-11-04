WhatsApp am Handgelenk: Jetzt offiziell auf der Apple Watch verfügbar

Die WhatsApp-Anwendung für die Apple Watch ist ab sofort offiziell verfügbar. Nachdem sich die Einführung bereits durch eine frühe TestFlight-Version angekündigt hatte, hat Meta nun den Start der Watch-App bestätigt. Unterstützt werden alle Modelle ab der Apple Watch Series 4, vorausgesetzt ist watchOS 10 oder neuer.

Die App ist eine Erweiterung der iPhone-App und lässt sich nicht unabhängig von dieser nutzen. Die Verbindung zwischen beiden Geräten erfolgt automatisch, sobald iPhone und Uhr gekoppelt sind.

Mit dem heutigen Launch bringt WhatsApp zentrale Funktionen des Messengers direkt ans Handgelenk. Nutzer können vollständige Nachrichten lesen und direkt antworten. Die Eingabe erfolgt über Spracheingabe, vordefinierte Kurznachrichten oder Emojis. Auch das Versenden von Sprachnachrichten wird unterstützt. Medieninhalte wie Bilder und Sticker werden in optimierter Darstellung angezeigt. Zudem erlaubt die App einen erweiterten Blick auf den bisherigen Chatverlauf innerhalb einer Konversation.

Anrufanzeigen, Reaktionen und Chat-Markierungen

Neben der Textkommunikation umfasst die Anwendung auch die Anzeige eingehender WhatsApp-Anrufe. Wer ein gekoppeltes iPhone verwendet, sieht auf der Uhr, wer anruft, und kann entsprechend reagieren. Chats mit Ablaufdatum werden in der App klar gekennzeichnet, angeheftete Konversationen erscheinen in gewohnter Reihenfolge. Eine kleine Statusanzeige informiert darüber, ob die Verbindung zum iPhone aktiv ist oder unterbrochen wurde.

Die neue Anwendung steht laut Meta allen Nutzern kompatibler Apple-Watch-Modelle zur Verfügung. Die Funktionen entsprechen weitgehend denen der zuvor getesteten Vorabversion, wurden nun jedoch offiziell freigegeben. Weitere Verbesserungen und Funktionen sollen folgen. Wie gewohnt werden alle Nachrichten und Anrufe mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen.