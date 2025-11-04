iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 724 Artikel

Anrufanzeigen, Reaktionen und Chat-Markierungen

WhatsApp am Handgelenk: Jetzt offiziell auf der Apple Watch verfügbar
Die WhatsApp-Anwendung für die Apple Watch ist ab sofort offiziell verfügbar. Nachdem sich die Einführung bereits durch eine frühe TestFlight-Version angekündigt hatte, hat Meta nun den Start der Watch-App bestätigt. Unterstützt werden alle Modelle ab der Apple Watch Series 4, vorausgesetzt ist watchOS 10 oder neuer.

Die App ist eine Erweiterung der iPhone-App und lässt sich nicht unabhängig von dieser nutzen. Die Verbindung zwischen beiden Geräten erfolgt automatisch, sobald iPhone und Uhr gekoppelt sind.

Mit dem heutigen Launch bringt WhatsApp zentrale Funktionen des Messengers direkt ans Handgelenk. Nutzer können vollständige Nachrichten lesen und direkt antworten. Die Eingabe erfolgt über Spracheingabe, vordefinierte Kurznachrichten oder Emojis. Auch das Versenden von Sprachnachrichten wird unterstützt. Medieninhalte wie Bilder und Sticker werden in optimierter Darstellung angezeigt. Zudem erlaubt die App einen erweiterten Blick auf den bisherigen Chatverlauf innerhalb einer Konversation.

Anrufanzeigen, Reaktionen und Chat-Markierungen

Neben der Textkommunikation umfasst die Anwendung auch die Anzeige eingehender WhatsApp-Anrufe. Wer ein gekoppeltes iPhone verwendet, sieht auf der Uhr, wer anruft, und kann entsprechend reagieren. Chats mit Ablaufdatum werden in der App klar gekennzeichnet, angeheftete Konversationen erscheinen in gewohnter Reihenfolge. Eine kleine Statusanzeige informiert darüber, ob die Verbindung zum iPhone aktiv ist oder unterbrochen wurde.

Die neue Anwendung steht laut Meta allen Nutzern kompatibler Apple-Watch-Modelle zur Verfügung. Die Funktionen entsprechen weitgehend denen der zuvor getesteten Vorabversion, wurden nun jedoch offiziell freigegeben. Weitere Verbesserungen und Funktionen sollen folgen. Wie gewohnt werden alle Nachrichten und Anrufe mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen.

  • Mir würds schon reichen wenn man endlich beim Empfang eines Bildes dieses auch sehen kann…

  • Leider ist eine bestehende Bluetooth Verbindung zum iPhone zwingend nötig. Das ist schade und daher fast nutzlos, da man das Telefon dann doch immer dabei haben muss, obwohl die watch Mobilfunkanbindung hätte. Und wenn ich das iPhone dabei habe, dann schreibe oder antworte ich auch lieber auf dem iPhone.

    Wäre was gewesen, um beim Sport oder Ähnlichem mit der Uhr autark zu sein. Aber so fast kein Mehrwert.

  • Dr.Koothrappali
  • Wie sieht es aus mit WhatsApp for Business?

    Ist nach dem Update von WhatsApp das Icon auf der Apple Watch sichtbar?

  • Und empfangene Bilder werden immer noch unscharf in der Vorschau angezeigt. Das einzige was ich mir gewünscht habe, geht selbst damit noch nicht. Schade.

  • Ich kann die App aber unter den Komplikationen nicht auswählen. Ich finde die App dort nicht obwohl die App auf der Uhr installiert ist

  • Die 10 Sek. Begrenzung bei Sprachnachrichten ist bei der Watch App merkwürdig, gerade da wo Sprachnachrichten am meisten Sinn machten, aufgrund der Mini-Tastatur. Und 10 Sekunden ist schon extrem kurz.

  • Die App stürzt auf meiner Apple Watch Serie 4 (WatchOS 10.6.1) ständig ab. Bluetooth ist aktiviert. Watch ist mit dem iPhone verbunden.
    Hat noch jemand dieses Problem?

  • Am lustigsten finde ich den Popup auf dem iPhone, dass man die iPhone-Tastatur verwenden kann, um Text in die Watch-App einzugeben :-))

    Ich weiß, dass das ein iOS-Feature ist, aber es ist schon witzig, da es den Sinn der Watch-App konterkariert.

  • Diese App ist ein Witz:

    – Keine Nutzung alleine auf der Apple Watch möglich ohne iPhone …..hier ist blaze messenger das Non-Plus-Ultra!

    – nur 10 sek. Sprachnachrichten

    – keine Komplikation auf dem zifferblatt

  • Archivierte Chats sind nicht zu sehen…
    Gesperrte ebenfalls nicht.
    Oder übersehen ich da was?

  • Leider kein eSIM only Support, damit für mich beim Sport nutzlos. Dann nutze ich lieber Blaze Messenger.

  • Warum nutzen die Menschen nicht einfach iMessage oder RCS?

    • Habe ich, bis heute. Nun nutze ich WhatsApp. Deswegen lösche ich iMessage und RCS ja nicht aber WhatsApp ist dann eben doch der Standard. Mir hat immer nur eine App für die Watch gefehlt.

      • PS: Ich hatte zuletzt auf die EU gehofft aber die bekommen es ja nicht gebacken, dass iMessage zwingend auch mit WhatsApp kompatibel ist. Von daher geschenkt. Reicht dann auch mal jetzt.

  • Süss. Apple Watch S5 . Start- Crash. typisch Meta… Neustarts bringen nix. Wieder keiner zu Ende getestet.

  • Die App hat ein ganz entscheidenden Nachteil: wenn man jetzt ohne iPhone unterwegs ist und man erhält eine WhatsApp-Mitteilung über iOS (also der alte funktionierende Weg eine WhatsApp zu erhalten, wenn das iPhone zu Hause bleibt aber noch im Netz ist und man nur mit der Cellular Apple Watch unterwegs ist) und man auf diese antwortet, dann wird diese nicht mehr zugestellt!!
    Auch wenn man später die Uhr wieder mit dem iPhone verbindet per Bluetooth geht diese Nachricht nicht mehr raus. Da erscheint dann auf der WhatsApp Apple Watch App die Nachricht „wird gesendet“ und es passiert gar nichts.
    Das ist wirklich ein entscheidender Nachteil, weil man nicht einmal unterwegs auf eine Nachricht kurz antworten kann, wenn diese kurz erscheint und danach verschwindet.
    Meines Erachtens geht das gar nicht. Da habe ich lieber die Möglichkeit unterwegs kurz zu antworten, als dass ich, wenn ich das iPhone sowieso dabei habe, auch auf der Apple Watch durch Nachrichten scrollen kann.
    Wirklich sehr schade, dass das so aufgesetzt ist. So ist die App absolut sinnlos meines Erachtens

  • Einfach Kurzbefehl – Starte WhatsAPP – erstellen. Häkchen „auf Apple Watch“ zeigen – aktivieren.
    Für die Kurzbefehl App gibt es eine Komplikation.
    Sind zwei Klicks auf dem Zifferblatt . Besser als Nix – vorerst.

  • Apple Watch Series 5 mit 10.6.1, bei mir stürzt die App nach wenigen Sekunden ab

  • Also ich habe trotz neuer WhatsApp Version 2.25.31.75, einer Apple Watch Series 6 mit Watch os 26.1 und iPhone15 Pro mit iOS 26.1 die App nicht in der Watch App gefunden. Sie ist weder bei den installierten Apps noch bei den verfügbaren Apps zu finden.
    Habt ihr eine Idee?

    Danke

