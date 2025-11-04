Anrufanzeigen, Reaktionen und Chat-Markierungen
WhatsApp am Handgelenk: Jetzt offiziell auf der Apple Watch verfügbar
Die WhatsApp-Anwendung für die Apple Watch ist ab sofort offiziell verfügbar. Nachdem sich die Einführung bereits durch eine frühe TestFlight-Version angekündigt hatte, hat Meta nun den Start der Watch-App bestätigt. Unterstützt werden alle Modelle ab der Apple Watch Series 4, vorausgesetzt ist watchOS 10 oder neuer.
Die App ist eine Erweiterung der iPhone-App und lässt sich nicht unabhängig von dieser nutzen. Die Verbindung zwischen beiden Geräten erfolgt automatisch, sobald iPhone und Uhr gekoppelt sind.
Mit dem heutigen Launch bringt WhatsApp zentrale Funktionen des Messengers direkt ans Handgelenk. Nutzer können vollständige Nachrichten lesen und direkt antworten. Die Eingabe erfolgt über Spracheingabe, vordefinierte Kurznachrichten oder Emojis. Auch das Versenden von Sprachnachrichten wird unterstützt. Medieninhalte wie Bilder und Sticker werden in optimierter Darstellung angezeigt. Zudem erlaubt die App einen erweiterten Blick auf den bisherigen Chatverlauf innerhalb einer Konversation.
Neben der Textkommunikation umfasst die Anwendung auch die Anzeige eingehender WhatsApp-Anrufe. Wer ein gekoppeltes iPhone verwendet, sieht auf der Uhr, wer anruft, und kann entsprechend reagieren. Chats mit Ablaufdatum werden in der App klar gekennzeichnet, angeheftete Konversationen erscheinen in gewohnter Reihenfolge. Eine kleine Statusanzeige informiert darüber, ob die Verbindung zum iPhone aktiv ist oder unterbrochen wurde.
Die neue Anwendung steht laut Meta allen Nutzern kompatibler Apple-Watch-Modelle zur Verfügung. Die Funktionen entsprechen weitgehend denen der zuvor getesteten Vorabversion, wurden nun jedoch offiziell freigegeben. Weitere Verbesserungen und Funktionen sollen folgen. Wie gewohnt werden alle Nachrichten und Anrufe mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen.
Mir würds schon reichen wenn man endlich beim Empfang eines Bildes dieses auch sehen kann…
Das geht ja jetzt. Ich fände es gut, wenn ich die App manuell starten könnte. Oder geht das?
Ja, geht.
Ja das geht auf der Watch in der App Liste antippen und alle Chats sind da
Ähm JA: Einfach die App auf der Watch starten! XD
Genau das müsste jetzt gehen.
Leider ist eine bestehende Bluetooth Verbindung zum iPhone zwingend nötig. Das ist schade und daher fast nutzlos, da man das Telefon dann doch immer dabei haben muss, obwohl die watch Mobilfunkanbindung hätte. Und wenn ich das iPhone dabei habe, dann schreibe oder antworte ich auch lieber auf dem iPhone.
Wäre was gewesen, um beim Sport oder Ähnlichem mit der Uhr autark zu sein. Aber so fast kein Mehrwert.
Hat so auch einen Mehrwert.
Aber verstehe deinen Punkt, da wäre mehr drin gewesen.
Das wünschte ich mir auch:
Autark
Das selbe auch bei meinen E-Mails.
Bei mir geht das auch ohne Bluetooth Verbindung. Hab ohne Bluetooth und mit WLAN getestet.
Interessant, aber geht bei mir nicht und darf eigentlich nach Specs nicht funktionieren.
Solltest Du BT nur bei der Watch abgeschaltet haben, dann zählt das vielleicht nicht, weil BT wie beim iPhone im Control Center nicht tatsächlich abgeschalten wird. Insbesondere die Verbindung zur Uhr wird nur getrennt, wenn man BT in den iPhone Einstellungen ganz abschaltet. Versuch das nochmal und berichte.
Bei mir geht es auch ohne iPhone. Das iPhone muss allerdings an sein und mit dem Internet verbunden. Genauso wie bei Mails. So kann das iPhone dann ohne Probleme zu Hause bleiben.
Ja das wäre am sinnvollsten
Das ist Quatsch, iPhone kann daheim bleiben und dennoch kommt alles an. Das iPhone muss lediglich eingeschaltet bleiben.
Funktionen bei mir nicht. Push kommt an (was ja auch normal ist), aber in WhatsApp wird bei LTE-Verbindung nichts (neues) angezeigt. Scheint also nicht so zu sein, wie bei WhatsApp-Desktop.
Super, iPad und watch, warum aber erst jetzt…?!
Weil es eine hoch komplexe Angelegenheit ist und so ein Start up wie Meta natürlich nur sehr begrenzte Ressourcen hat. Oder: Man verliert, oder gewinnt kaum neue Nutzer dadurch, daher sehr geringe Priorität?! Am Ende geht’s doch wie immer nur um Moneyzzz.
weil meta/WhatsApp die Nutzer weglaufen? Viele sind nur noch wegen „dir“ auf WhatsApp erreichbar.
Es gibt keine Anzeichen, dass Meta die Nutzer weglaufen. Ganz im Gegenteil.
iMessage vs. Whatsapp.
Apple setzte halt mehr auf seine eigene App anstatt Raum zu bieten für weitere Entfaltung.
Politik, Money….
Apple Watch Series 4 mit watchOS 10?
Ja. Ich habe eine Watch Serie 4 mit WatchOS 10.6.1
Stürzt kurz nach dem Start auf meiner AW4 mit 10.6.1 ab. :-(
Bei mir auch
Wie sieht es aus mit WhatsApp for Business?
Ist nach dem Update von WhatsApp das Icon auf der Apple Watch sichtbar?
WA Business hängt immer etwas hinterher bei der Funktionalität. Das kommt dort erst später… Die Chat-Designs z.B. haben fast ein halbes Jahr gebraucht.
Wie lade ich die App runter?
App auf dem iPhone aktualisieren. Is dann automatisch auf der Watch
Ich musste in der Tat erst WhatsApp deinstallieren und wieder neu installieren, bevor es auf meiner Watch aufgetaucht ist.
Du musst die Apple Watch App erst noch installieren nach dem Update, also in der Watch App unter Apps bei WhatsApp auf installieren tippen
Die ist aber nur automatisch auf der Watch, wenn das so eingestellt wurde – Sonst manuell…
Endlich
Und empfangene Bilder werden immer noch unscharf in der Vorschau angezeigt. Das einzige was ich mir gewünscht habe, geht selbst damit noch nicht. Schade.
Echt mies.
Bei mir werden die Bilder scharf angezeigt…
Quatsch! Geht und wird scharf angezeigt
AW App installiert?
Naja, die Vorschau schon, aber wenn man das Bild antippt öffnet es sich in „voller“ Qualität in WA auf der AW!
Bei mir in den Notifications immer noch unscharf, allerdings nutze ich auch WhatsApp Beta. Bei einem Kollegen, der nicht die Beta nutzt, ist es auch scharf. App auf der Watch neu installiert und AW neu gestartet, aber immer noch unscharf :(
Das ist nicht korrekt. Die Bilder werden jetzt scharf angezeigt.
Würde ich mir für Signal auch wünschen
Ich kann die App aber unter den Komplikationen nicht auswählen. Ich finde die App dort nicht obwohl die App auf der Uhr installiert ist
Scheint keine Komplikation bisher zu geben. App sollte aber in der appliste auf der Uhr zu finden sein, nach einem WhatsAppupdate auf dem iPhone
Richtig, es gibt (noch) keine Komplikation für WA auf der AW!
Die 10 Sek. Begrenzung bei Sprachnachrichten ist bei der Watch App merkwürdig, gerade da wo Sprachnachrichten am meisten Sinn machten, aufgrund der Mini-Tastatur. Und 10 Sekunden ist schon extrem kurz.
Ich begrüße es, einfach Kurzfassen bei Sprachnachrichten :)
Bin ich prinzipiell auch dafür, aber über die Watch ist tippen nicht so praktisch und 10 Sekunden ist ohne zu hetzen, selbst für eine Info wie „Ich habe mein Bus verpasst. Ich bin da und da, hole mich bitte ab“ zu knapp.
Man kann auf der Apple Watch auch einfach diktieren. Sprachnachrichten nerven doch einfach nur.
Ich liebe Menschen, die Minuten,ang labern und in den letzten 3 Sekunden auf den Punkt kommen. ;)
Ich hasse Menschen die mir Sprachnachrichten schicken anstatt mich gleich anzurufen! – Was soll das immer?
Die App stürzt auf meiner Apple Watch Serie 4 (WatchOS 10.6.1) ständig ab. Bluetooth ist aktiviert. Watch ist mit dem iPhone verbunden.
Hat noch jemand dieses Problem?
Same here! Habe den Kommentar gesucht. Stürzt immer ab.
Bei mir das selbe Problem. Ebenfalls eine Series 4
War bei mir auch so. Nach Neustart der Watch gehts.
Ja bei mir auch das gleiche.
ebenso … SE mit OS 10+
mir fehlt aber offen gesagt etwas der Mehrwert Whats App auf der Uhr zu haben, wenn ich eh das Handy dabei habe; sprich ich konnte bisher gut ohne leben.
Hat ja nur 11 Generationen gedauert. :-/
Stürzt beim starten immer ab ..
Am lustigsten finde ich den Popup auf dem iPhone, dass man die iPhone-Tastatur verwenden kann, um Text in die Watch-App einzugeben :-))
Ich weiß, dass das ein iOS-Feature ist, aber es ist schon witzig, da es den Sinn der Watch-App konterkariert.
Ja lol das finde ich auch immer so absurd. Hey wir sehen du versuchts gerade Frickelig da von deiner Uhr zu antworten hey nimm doch das iPhone in die Hand hahahahahahahha
Das Popup kommt bei mir gar nicht.
Ich nutze diese App. Ist unabhängig vom iPhone:
https://apps.apple.com/de/app/blaze-messenger-watch-chat/id6474624278
Yes, auch eine tolle App!
Hat zur Not gedient. Hat niemals ein Foto angezeigt. Wie gesagt, zur Not ging es.
Endlich!
Nur leider ohne Komplikation für das Zifferblatt.
Ja, das ist etwas doof – Kommt ja vielleicht später noch…
Wie kann ich es installieren?
WhatsApp aktualisiere
Im App Store auf dem iPhone das aktuelle Update für WhatsApp installieren, und dann über die erste Seite in der Apple Watch App auf dem iPhone, ganz unten installieren.
Diese App ist ein Witz:
– Keine Nutzung alleine auf der Apple Watch möglich ohne iPhone …..hier ist blaze messenger das Non-Plus-Ultra!
– nur 10 sek. Sprachnachrichten
– keine Komplikation auf dem zifferblatt
Ja diese Murks App hatten sie sich schenken können.
Echt lächerlich…
Ich bleibe bei blaze
SPN sind die Seuche unserer Zeit, bei mir werden die Dinger ungehört gelöscht.
Wenn es ein Witz ist finde ich ihn lustig.
Muss ich Chris Recht geben. Ziemlich Sinnfrei
Keine sprachnachrichten fänd ich auch besser.
Abwarten, es ist das 1. Release!
Es geht auch wenn man das iPhone nicht dabei hat.
Blaze kann gar keine Sprachnachrichten
Kompilation – damit hast du einen Treffer.
Nein! Geht nicht. Wenn, dann ist die Watch (z.B. über WLAN )noch mit dem iPhone verbunden. Unterwegs mit LTE oder 5G funktioniert nichts mehr, selbst wenn das iPhone an ist.
Es scheint sich mehr oder weniger um eine Darstellung der iPhone-Inhalte zu handeln und so ist die App ziemlich sinnlos!
WOW! Das ging schnell!
Archivierte Chats sind nicht zu sehen…
Gesperrte ebenfalls nicht.
Oder übersehen ich da was?
Jetzt schon? Irre wie schnell sie sind :)
Wem muß ich danken? Endlich.
Dem Zuckerhaufen?! XD
Leider kein eSIM only Support, damit für mich beim Sport nutzlos. Dann nutze ich lieber Blaze Messenger.
Mal abwarten was noch so kommt…
Beim Sport… wozu? Ich hab die ganzen Benachrichtigungen ausgeschaltet. Stören ja nur. Und bei Notfällen gibt es ja „Nachrichten“.
Wow das war schnell
Warum nutzen die Menschen nicht einfach iMessage oder RCS?
Habe ich, bis heute. Nun nutze ich WhatsApp. Deswegen lösche ich iMessage und RCS ja nicht aber WhatsApp ist dann eben doch der Standard. Mir hat immer nur eine App für die Watch gefehlt.
PS: Ich hatte zuletzt auf die EU gehofft aber die bekommen es ja nicht gebacken, dass iMessage zwingend auch mit WhatsApp kompatibel ist. Von daher geschenkt. Reicht dann auch mal jetzt.
Süss. Apple Watch S5 . Start- Crash. typisch Meta… Neustarts bringen nix. Wieder keiner zu Ende getestet.
Die App hat ein ganz entscheidenden Nachteil: wenn man jetzt ohne iPhone unterwegs ist und man erhält eine WhatsApp-Mitteilung über iOS (also der alte funktionierende Weg eine WhatsApp zu erhalten, wenn das iPhone zu Hause bleibt aber noch im Netz ist und man nur mit der Cellular Apple Watch unterwegs ist) und man auf diese antwortet, dann wird diese nicht mehr zugestellt!!
Auch wenn man später die Uhr wieder mit dem iPhone verbindet per Bluetooth geht diese Nachricht nicht mehr raus. Da erscheint dann auf der WhatsApp Apple Watch App die Nachricht „wird gesendet“ und es passiert gar nichts.
Das ist wirklich ein entscheidender Nachteil, weil man nicht einmal unterwegs auf eine Nachricht kurz antworten kann, wenn diese kurz erscheint und danach verschwindet.
Meines Erachtens geht das gar nicht. Da habe ich lieber die Möglichkeit unterwegs kurz zu antworten, als dass ich, wenn ich das iPhone sowieso dabei habe, auch auf der Apple Watch durch Nachrichten scrollen kann.
Wirklich sehr schade, dass das so aufgesetzt ist. So ist die App absolut sinnlos meines Erachtens
Warte doch App, es ist die aller erste Version.
Danke für den Hinweis, dass mit der Installation auf der Watch die bisher funktionierende Antwortmöglichkeit via Push wegfällt. Damit fliegt die App wieder vom der Watch, denn so ist sie nicht nur vollkommen sinnlos, sondern sogar eine Verschlechterung des bisherigen Zustandes.
Einfach Kurzbefehl – Starte WhatsAPP – erstellen. Häkchen „auf Apple Watch“ zeigen – aktivieren.
Für die Kurzbefehl App gibt es eine Komplikation.
Sind zwei Klicks auf dem Zifferblatt . Besser als Nix – vorerst.
Apple Watch Series 5 mit 10.6.1, bei mir stürzt die App nach wenigen Sekunden ab
Also ich habe trotz neuer WhatsApp Version 2.25.31.75, einer Apple Watch Series 6 mit Watch os 26.1 und iPhone15 Pro mit iOS 26.1 die App nicht in der Watch App gefunden. Sie ist weder bei den installierten Apps noch bei den verfügbaren Apps zu finden.
Habt ihr eine Idee?
