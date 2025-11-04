Für Autos ohne modernen Touchscreen
iPhone wird zum Dashboard: Neue App ersetzt fehlendes CarPlay
Mit Car Play Connect steht iPhone-Nutzern eine neue Anwendung zur Verfügung, die eine zentrale Steueroberfläche für Navigation, Musik und Kommunikation im Fahrzeug bereitstellt. Die App wurde für die Nutzung in Fahrzeugen ohne CarPlay entwickelt und soll eine einfache Alternative zu Nachrüstlösungen bieten, die inzwischen schon für weniger als 50 Euro angeboten werden.
Der Entwickler Ahmet Mucahid setzt dabei bewusst auf eine Lösung, die direkt auf dem iPhone läuft und eben keine zusätzliche Hardware benötigt.
Übersichtliche Steuerzentrale im Querformat
Die App kombiniert mehrere Funktionen in einer einheitlichen Oberfläche, die für die Querformatnutzung im Auto ausgelegt ist. Sie bietet Zugriff auf die Navigation über Apple Karten, Musikwiedergabe mit Apple Music sowie Kurzwahltasten für Anrufe und Textnachrichten.
Auch ein eigener Fahrzeugbereich ist integriert, in dem Nutzer Informationen zu mehreren Autos hinterlegen und zwischen ihnen wechseln können. Aktuell scheint dies die App jedoch noch nicht zu beeinflussen.
Zusätzliche Schnellzugriffe auf Kalender, Wetter oder Geräteeinstellungen stehen ebenfalls zur Verfügung, fallen jedoch noch recht rudimentär aus. Verschiedene Designoptionen wie helle oder dunkle Anzeige, metrische oder imperiale Einheiten und eigene Hintergrundbilder ermöglichen eine individuelle Anpassung. Die Bedienung ist auf große Tasten und kurze Blickzeiten optimiert.
Geplante Funktionen und technische Hinweise
Car Play Connect wird als Einzelprojekt entwickelt und komplett kostenlos angeboten. Der Entwickler arbeitet derzeit an der Integration weiterer Kartenanbieter wie Google Maps sowie an der Einbindung von Spotify. Eine native iPad-Version ist ebenfalls in Planung. Langfristig soll die Oberfläche noch stärker personalisierbar werden, unter anderem durch frei konfigurierbare App-Kacheln und alternative Medienquellen.
Technisch setzt die App auf systemeigene Schnittstellen von iOS. Für die Musikwiedergabe wird eine aktive Apple-Music-Mitgliedschaft benötigt. Auch die Auswahl unterstützter Automarken im virtuellen Fahrzeugbereich soll noch erweitert werden.
Die App lässt sich direkt über den App Store installieren und benötigt ein iPhone mit aktueller iOS-Version. Die Nutzung erfolgt im Landscape-Modus, eine entsprechende Smartphone-Halterung im Fahrzeug wird vorausgesetzt.
Entwickler: Ahmet Mucahid Bozkurt
Wow! Nice! Das keiner an sowas gedacht hat! :D
Hat es doch wie ja sieht
Sieht nice aus. Es gibt 2-3 Apps dieser Art schon mit Abo.
Aber jemand sollte dem Entwickler unbedingt mal sagen er sollte so schnell wie möglich das App Symbol verbessern (=anders!) machen:
Alle Apps dieser Art sehen ähnlich aus:
Grün und mit Auto.
Dazu findet man seine App per Suche gar nicht bzw. sehr schlecht.
Einfach mal Car Play Connect eingeben:
Fast Jede App dieser Art beginnt mit genau diesen 3 Wörtern!?!
Er hätte einen anderen Namen wählen müssen!!
Sag’s IHM, nicht uns!
Genial ! Hätte ich mal eher drauf Kommen können!
Die iPad App freut mich, wäre toll fürs Wohnmobil!
Echt cool. Das ist so naheliegend, dass man sich wundert, warum Google und Apple das nicht längst in ihre Betriebssysteme integriert haben.
Weil es rechtliche Vorgaben gibt. Smartphone am Steuer ist halt immer noch nicht erlaubt.
Ist es sehr wohl. Es muss nur in einer Halterung sein
Natürlich ist die Nutzung von Smartphones als Navi im Auto erlaubt. Die Funktion gibt’s bei sämtliche Navigationsprogrammen schon immer.
Und die Smartphones sind in den Modus unbenutzbar. Naja solange ihr auf die Halterung wettet. Lädt aber komplett dazu ein das eigenständig zu bedienen.
Und ein Smartphone in einer Halterung mit laufender Navi-App, wie es Tausende Kraftfahrer jeden Tag benutzen, nicht?
Täter schützen Täter.
Was ist das denn für ein dummer Kommentar? Es ging lediglich um die rechtliche Legalität von Handys in Halterungen. Was hast du denn für ein Problem?
Mir würde es schon reichen, wenn Face ID im Querformat funktionieren würde … und der Homescreen ebenfalls.
Geht doch problemlos
Auf meinem 11Pro ging es nicht.
Ist ja auch das alte Face ID Modul. Quer geht erst mit neueren iPhone Modellen
Also Face ID im Querformat geht auf meinem 17 Pro.
Geht!
Geht doch ohne Probleme!
Auf meinem 11 Pro geht das nicht.
Geht ab iPhone 16, wenn ich mich recht erinnere.
Das 14 pro kann das auch schon.
Geht bei meinem 13 Pro problemlos
Wenn das geht, wie stelle ich den Homescreen dann auf auf „Landscape“?
Face ID geht. Nicht Landscape-Mode.
Damals gab es beim iPhone HomeScreen den Landscape Modus. Das wäre wieder wünschenswert….
Aber nur auf den Spitzenmodellen, nicht auf allen iPhones.
Die App iCarMode ist da schon was weiter. Ich hatte sie lange im Einsatz.
Das Problem ist aber die Schnittstelle zu anderen Apps. Schade dass Apple nicht wie bei Android CarPlay auf dem Smartphone frei gibt. Dann bräuchte man solche Apps nicht.
Mega nice, wenn noch Google Maps kommt, bin ich richtig happy. Aber bis jetzt schon richtig schöne App :)
Leider nicht in deutscher Sprache
Eine gute Idee,
aber wie ist die rechtliche Lage in Deutschland zur Verwendung einer Handys am Steuer ?
Und was ist der Unterschied zu einem Handy in einer Halterung, auf der eine Navi-App läuft. So wie man es in jedem dritten Auto im Straßenverkehr sieht?
Genau, es gibt keinen. Es ist erlaubt.
Nur das die „Halterung Handys“ meist nicht in dieser verweilen. Wer so konsequent bleibt mag das völlig ok sein. Nicht umsonst ist das iPhone in Car Play Modus nicht nutzbar.
Seit wann ist das iPhone im Carplay-Modus nicht nutzbar?
Also erstens ging es nur um die legale Bewertung. Diese ist völlig klar, weil es vergleichbare Nutzungsszenarien jetzt schon gibt.
Und zweitens ist das iPhone auch während der CarPlay Nutzung weiterhin nutzbar. ZB kann der Beifahrer es in die Hand nehmen und problemlos bedienen – der Fahrer darf es natürlich nicht – ohne dass die CarPlay Nutzung davon eingeschränkt ist.
Rechtliche Bewertung:
Ein Smartphone darf von Fahrer nicht in die Hand genommen werde. Wird es in der Halterung bedient. Ist das OK.
Nichts anderes wurde hier gesagt.
So lange du das Handy nicht in der Hand hälst, sollte alles tuti sein. Ist ja beim Autoradio ja nicht anders. Aber so bald du das in die Hand nimmst oder länger als paar Sekunden drauf schaust und dich vom Verkehr ablenkst, kann es schon anders aussehen. Ansonsten hilft ein Blick in die stvo.
großartige idee!
aber verstehe ich das richtig, dass dies nur mit den appleeigenen apps funktioniert, also nicht zb. mit tomtom und qobuz?
Nein, das verstehst Du falsch. TomTom scheint noch nicht zu funktionieren. Aber viele kostenlose Navis, wie auch Browser und TelefonApps
Ja für den Anfang ok. Aber Podcast feht zu Beispiel oder einfach selbst Apps da rein zu geben
Gibt ja mehrere Anbieter, allerdings mit Abo.
Bei mir wird die App verzerrt angezeigt…
Coole App.
Also Navi nutze ich ein iPhone 12 Pro Max, quer in einer Halterung und Magic Earth als Software.
Ich habe mich schon seit dem ersten Release vom Carplay gefragt, warum das nicht auch über das Telefon/Tablet geht. Es wäre so viel simpler. Halterung (idealerweise mit Magsafe Charging), Bluetooth zum Soundsystem, los gehts. Keinerlei Vorbereitung seitens des Fahrzeugs nötig.
Weil man dann keine Lizenzen verkaufen kann
Cool. Hab grad letzte Woche ein Microcar gekauft, kommt genau zur richtigen Zeit. Danke für den Tipp
Jetzt noch Google Maps und Spotify und das Ding ist super.
Google Maps, Flitsmeister, Here WeGo und Magic Earth werden angeboten.
Warum nicht einfach ausprobieren?
Sorry bin ins falsch Einstellungsmenü gerutscht.
Geht noch nicht.
Die Auswahl der Navi App müsste aber flexibel implementiert werden. So kann jeder seine favorisierte App nutzen.
Mal schauen wie lange es Apple zulässt. Befürchte das verstösst gegen irgend eine obskure Regel.
In Ermangelung einer Vergleichsmöglichkeit: wie ist die Musik-Nutzung bei „richtigem“ CarPlay?
In dieser App werden nur einzelne Titel in der Suche als Ergebnis angezeigt, keine Alben oder Playlists. Das ist schon etwas unpraktisch, weil man dann immer auf die Musik App ausweichen muss, die nicht im Querformat funktioniert.
Das würde mich auch interessieren.
FLACBOX ist ein sehr mächtiger Player mit Carplay-Unterstützung. Da ich via VPN auf meine heimische Musiksammlung an der Fritzbox zugreife, bräuchte ich eine entsprechende Kompatibilität. Meine FLACs nehmen mehr als ein halbes Terabyte ein, weshalb ich sie nicht lokal auf dem iPhone speichere.
Das NORMALSTE der Welt, alles andere war pure Geldschneiderei , kein Mensch braucht das hin und her zum extra Auroradio.
Genau wie die ständige dümmliche Argumentation warum es kein Notebook mit Touchscreen analog Surface gibt. Es soll immer dreist mehrfach abgefasst werden. Praktisch lächerlich das das Millionen von Leuten brav mitmachen.
Für meinen BMW habe ich einen eigenen iPad Halter konstruiert und ausgedruckt. Als Navi fungiert mein iPad Pro 11 Zoll. Mit ein paar Kurzbefehlen ein DIY CarPlay with no Limits.
The Application collects information when you download and use it. This information may include information such as
Your device’s Internet Protocol address (e.g. IP address)
The pages of the Application that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages
The time spent on the Application
The operating system you use on your mobile device
Finde ich total verständlich. Der Enwickler muss doch verstehen, welche Features genutzt werden und welche nicht. Das kann erneut genau mit diesen Informationen. So kann er am Ende seine Zeit dafür verwenden was die Nutzenden auch brauchen.
Wo ist das Problem?
Mahlzeit, ist denn bekannt, ob Deezer unterstützt wird?
Ja und Spotify
Geil. Einfach. Genial.
Ernst gemeinte Frage: was bringt mir das? Ich habe bei der Fahrt das Handy in der Halterung und TomTom offen … was brauche ich mehr? Wenn es klingelt, kommt das in den Vordergrund, danach ist gut. Will ich tanken, ein Wisch auf CleverTanken und gut ist. Wofür brauche ich CarPlay am Handy?
Das echte CarPlay integriert TomTom und erleichtert den Zugangbzu Musik usw. Wesentlich. Vor allem mit einer Bedienung mit großen Buttons, so das du vom Dahren nicht abgelenkt wirst weil du wieder mal bei den ganzen Bodenwellen versuchst den 5×7 mm großen Button zu treffen.
Letzteres war meine persönliche praktische Erfahrung!
Das fragte ich mich auch.
Nette Idee – in der Praxis aber (MOMEMTAN) in dieser Version für mich völlig nutzlos:
– alle in Apple-Karten gespeicherten Orte und Favoriten nicht verfügbar
– alle in Musik angelegten Playlists nicht verfügbar
– Wetter ist anwählbar, wird im Querformat aber nicht unterstützt
– im Splitscreen ist das Feld unten rechts (mit dem aktuellen Datum) nicht anwählbar / änderbar
– keine deutsche Lokalisation
Mit CarPlay-Ersatz, wie ich es aus meinem Fahrzeug kenne, hat das aktuell sehr wenig zu tun, der Bildschirm sieht nur ähnlich aus. Das war es dann aber auch.
Schade, meine Frau hatte sich schon gefreut für ihrem alten Nissan.
Und das es momentan kostenlos ist, ist völlig in Ordnung. Da kann man eigentlich auch nichts für verlangen in der aktuellen Version.
Bei mehr Funktionsumfang (s.o.) zahle ich aber gerne.
Ich nutze Magic Earth auf einem Tablet, qegen dem größerem Dysplay!
Gibt es andere Apps die einen größeren Funktionsumfang haben? Mehrere Navi Apps, Podcasts, Kalender usw… so sieht es relativ seltsam aus