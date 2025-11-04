iPhone wird zum Dashboard: Neue App ersetzt fehlendes CarPlay

Mit Car Play Connect steht iPhone-Nutzern eine neue Anwendung zur Verfügung, die eine zentrale Steueroberfläche für Navigation, Musik und Kommunikation im Fahrzeug bereitstellt. Die App wurde für die Nutzung in Fahrzeugen ohne CarPlay entwickelt und soll eine einfache Alternative zu Nachrüstlösungen bieten, die inzwischen schon für weniger als 50 Euro angeboten werden.

Der Entwickler Ahmet Mucahid setzt dabei bewusst auf eine Lösung, die direkt auf dem iPhone läuft und eben keine zusätzliche Hardware benötigt.

Übersichtliche Steuerzentrale im Querformat

Die App kombiniert mehrere Funktionen in einer einheitlichen Oberfläche, die für die Querformatnutzung im Auto ausgelegt ist. Sie bietet Zugriff auf die Navigation über Apple Karten, Musikwiedergabe mit Apple Music sowie Kurzwahltasten für Anrufe und Textnachrichten.

Auch ein eigener Fahrzeugbereich ist integriert, in dem Nutzer Informationen zu mehreren Autos hinterlegen und zwischen ihnen wechseln können. Aktuell scheint dies die App jedoch noch nicht zu beeinflussen.

Zusätzliche Schnellzugriffe auf Kalender, Wetter oder Geräteeinstellungen stehen ebenfalls zur Verfügung, fallen jedoch noch recht rudimentär aus. Verschiedene Designoptionen wie helle oder dunkle Anzeige, metrische oder imperiale Einheiten und eigene Hintergrundbilder ermöglichen eine individuelle Anpassung. Die Bedienung ist auf große Tasten und kurze Blickzeiten optimiert.

Geplante Funktionen und technische Hinweise

Car Play Connect wird als Einzelprojekt entwickelt und komplett kostenlos angeboten. Der Entwickler arbeitet derzeit an der Integration weiterer Kartenanbieter wie Google Maps sowie an der Einbindung von Spotify. Eine native iPad-Version ist ebenfalls in Planung. Langfristig soll die Oberfläche noch stärker personalisierbar werden, unter anderem durch frei konfigurierbare App-Kacheln und alternative Medienquellen.

Technisch setzt die App auf systemeigene Schnittstellen von iOS. Für die Musikwiedergabe wird eine aktive Apple-Music-Mitgliedschaft benötigt. Auch die Auswahl unterstützter Automarken im virtuellen Fahrzeugbereich soll noch erweitert werden.

Die App lässt sich direkt über den App Store installieren und benötigt ein iPhone mit aktueller iOS-Version. Die Nutzung erfolgt im Landscape-Modus, eine entsprechende Smartphone-Halterung im Fahrzeug wird vorausgesetzt.