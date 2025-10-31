Apple-Watch-Ableger von WhatsApp im Anmarsch

Nachdem uns die Meta-Entwickler in diesem Jahr bereits mit der Veröffentlichung der seit Jahren erwarteten iPad-Version von WhatsApp überrascht haben, legt der Konzern nun nach: Die Messenger-App soll in Kürze auch auf der Apple Watch verfügbar sein. Meta hat seine internen Tests einer Apple-Watch-Version von WhatsApp nun öffentlich ausgeweitet.

Die Apple-Watch-Beta von WhatsApp ist einem Bericht des auf die Messenger-App spezialisierten Blogs WABetaInfo zufolge über das TestFlight-Programm von WhatsApp verfügbar. Allerdings erhalten derzeit offenbar noch nicht alle Teilnehmer des Testprogramms Zugriff auf die App. Wenn dies der Fall ist, sollte die Apple-Watch-App nach der Installation der aktuellen iOS-Beta von WhatsApp mit der Versionsnummer 25.32.10.71 ebenfalls über die TestFlight-App verfügbar sein.

Neue Nutzer dürften sich aber keine Hoffnungen auf einen Vorabtest machen: Das öffentliche TestFlight-Programm von WhatsApp wurde bereits vor sieben Jahren ins Leben gerufen, war kurz darauf voll und nimmt bis heute keine weiteren Tester an.

iPhone bleibt Voraussetzung

Die neue App funktioniert als Begleitversion zur iPhone-App. Eine eigenständige Nutzung ohne verbundenes iPhone ist zumindest bislang nicht möglich. Die Verbindung zwischen den beiden Geräten wird automatisch hergestellt, sobald iPhone und Uhr gekoppelt sind. Über eine Statusanzeige auf der Uhr erkennt man, ob die Verbindung aktiv ist oder unterbrochen wurde.

Nach dem Start der App können Nutzer ihre Chatliste durchsuchen, aktuelle Konversationen öffnen, Sprachnachrichten anhören oder Antworten diktieren. Auch das Versenden von Emojis und das Reagieren auf einzelne Nachrichten wird unterstützt. Angeheftete Chats werden in der richtigen Reihenfolge angezeigt, und Chats mit Ablaufdatum sind klar markiert.

Somit bleibt nur noch abzuwarten, wie lange sich die WhatsApp-Entwickler Zeit lassen, bis die Anwendung für alle Nutzer verfügbar ist. Es ist zumindest davon auszugehen, dass die Nutzungsmöglichkeit für alle registrierten TestFlight-Nutzer zeitnah verfügbar ist.