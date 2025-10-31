iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 653 Artikel

Beta über TestFlight verfügbar

Apple-Watch-Ableger von WhatsApp im Anmarsch
Nachdem uns die Meta-Entwickler in diesem Jahr bereits mit der Veröffentlichung der seit Jahren erwarteten iPad-Version von WhatsApp überrascht haben, legt der Konzern nun nach: Die Messenger-App soll in Kürze auch auf der Apple Watch verfügbar sein. Meta hat seine internen Tests einer Apple-Watch-Version von WhatsApp nun öffentlich ausgeweitet.

Die Apple-Watch-Beta von WhatsApp ist einem Bericht des auf die Messenger-App spezialisierten Blogs WABetaInfo zufolge über das TestFlight-Programm von WhatsApp verfügbar. Allerdings erhalten derzeit offenbar noch nicht alle Teilnehmer des Testprogramms Zugriff auf die App. Wenn dies der Fall ist, sollte die Apple-Watch-App nach der Installation der aktuellen iOS-Beta von WhatsApp mit der Versionsnummer 25.32.10.71 ebenfalls über die TestFlight-App verfügbar sein.

Neue Nutzer dürften sich aber keine Hoffnungen auf einen Vorabtest machen: Das öffentliche TestFlight-Programm von WhatsApp wurde bereits vor sieben Jahren ins Leben gerufen, war kurz darauf voll und nimmt bis heute keine weiteren Tester an.

iPhone bleibt Voraussetzung

Die neue App funktioniert als Begleitversion zur iPhone-App. Eine eigenständige Nutzung ohne verbundenes iPhone ist zumindest bislang nicht möglich. Die Verbindung zwischen den beiden Geräten wird automatisch hergestellt, sobald iPhone und Uhr gekoppelt sind. Über eine Statusanzeige auf der Uhr erkennt man, ob die Verbindung aktiv ist oder unterbrochen wurde.

Nach dem Start der App können Nutzer ihre Chatliste durchsuchen, aktuelle Konversationen öffnen, Sprachnachrichten anhören oder Antworten diktieren. Auch das Versenden von Emojis und das Reagieren auf einzelne Nachrichten wird unterstützt. Angeheftete Chats werden in der richtigen Reihenfolge angezeigt, und Chats mit Ablaufdatum sind klar markiert.

Somit bleibt nur noch abzuwarten, wie lange sich die WhatsApp-Entwickler Zeit lassen, bis die Anwendung für alle Nutzer verfügbar ist. Es ist zumindest davon auszugehen, dass die Nutzungsmöglichkeit für alle registrierten TestFlight-Nutzer zeitnah verfügbar ist.
31. Okt. 2025 um 07:30 Uhr von chris


  • Sehr cool, vielleicht hören damit auch die verschwommenen Vorschaubilder in den Notifications endlich mal auf? Ich sehe die Watch App und konnte sie auch installieren, allerdings behauptet sie beim Start immer, dass die iPhone App installiert sein muss und schließt sich nach „OK“ einfach, hm. Braucht wohl noch etwas.

  • Danke für den Hinweis. Ich musste den Button manuell aktivieren. :)

  • Endlich am Handgelenk Nachrichten komplett lesen und beantworten können … Beta ist da und läuft schon ganz gut.

  • Was noch besser wäre ein WhatsApp Konto mit zweiter Nummer, dass man zB. Privat und Dienstlich trennen kann. So wie es bei Android ja schon lange möglich ist und ja ich weiß das es andere Möglichkeiten gibt.

  • Endlich ein Fortschritt.
    Aber es ist noch keine Komplikation verfügbar.
    Man kann WA also noch nicht in ein Watchface einbauen.
    Auch werden Videos noch nicht unterstützt.

  • Wisst ihr, was richtig Geil ist? Whatsapp gar nicht mehr benutzen. iMessage und RCS sind schon länger auf der Uhr.

