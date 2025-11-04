Amazon Music: Alexa+ erlaubt Musikauswahl per KI-Dialog

Amazon bringt Alexa+ in seine offizielle Musik-Applikation. Nutzerinnen und Nutzer, die am Early-Access-Programm teilnehmen, können damit erstmals per natürlicher Sprache in einen echten Dialog mit der App treten. Statt einzelner Sprachbefehle lassen sich gezielte Fragen zu Musikstilen, Künstlern oder Stimmungen stellen.

Die generative KI im Hintergrund soll dabei helfen, passende Inhalte zu finden, neue Titel zu entdecken und eigene Vorlieben besser zu beschreiben.

Der Funktionsumfang geht über einfache Suchabfragen hinaus. So können Nutzer ihre Wünsche verfeinern, etwa nach Songs aus bestimmten Jahrzehnten oder Versionen ohne Gesang. Auch Hintergrundinformationen zu Künstlern, Texten und musikalischen Einflüssen lassen sich direkt abfragen. Auf Zuruf erstellt Alexa+ zudem personalisierte Wiedergabelisten, die sich speichern und später anpassen lassen.

Dynamische Playlists und detaillierte Rückfragen

Besonders im Fokus steht die dialogbasierte Interaktion. Wer etwa nach schneller Musik aus den 2010er-Jahren fragt oder Jazz für ein Abendessen sucht, kann die Auswahl durch gezielte Rückfragen weiter anpassen. Auch ungewöhnliche Vorgaben wie „Musik für Hunde mit beruhigender Wirkung“ oder „Lieder im Stil eines Pariser Cafés“ werden verarbeitet und in passende Wiedergabelisten übersetzt.

Dabei soll Alexa+ Kriterien wie Tempo, Genre und Klangbild berücksichtigt und ergänzt die Musiksuche um kontextbezogene Empfehlungen. Auch Musikfans, die sich an Textfragmente oder Filmszenen erinnern, sollen schneller fündig werden.

Verfügbarkeit stark eingeschränkt

Trotz der Ankündigung ist Alexa+ derzeit nur einem kleinen Nutzerkreis in den USA zugänglich. Das Early-Access-Programm läuft in begrenztem Umfang, und eine internationale Einführung ist bislang nicht konkret angekündigt.

In Deutschland steht Alexa+ noch nicht zur Verfügung. Auch wenn Amazon die Funktion in seiner Kommunikation als neuen Ansatz präsentiert, wirkt die Umsetzung bisher eher experimentell. Bis aus dem Konzept ein reguläres Angebot für alle Prime-Abonnenten wird, dürfte noch einige Zeit vergehen.