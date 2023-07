WhatsApp: Account-Deaktivierung (beliebiger Konten) per E-Mail möglich

Eine Sicherheitsvorkehrung des beliebten Kurznachrichten-Dienstes WhatsApp sorgt derzeit für Aufruhr in den sozialen Netzen. Konkret geht es um die Möglichkeit, beliebige WhatsApp-Konten mit einer einfachen E-Mail-Nachrichten an den Support des Kurznachrichten-Dienstes (vorübergehend) zu deaktivieren.

So let me get this right, @WhatsApp, I can type in ANY number and you will deactivate that account? 🤯 pic.twitter.com/wsGfSgTJag

— Jake Moore (@JakeMooreUK) July 17, 2023