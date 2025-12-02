Auch die Telekom legt nach
Wettstreit um Prepaid-Kunden: Vodafone CallYa mit mehr Datenvolumen
Bei Vodafone starten heute die neuen CallYa-Tarife. Der Mobilfunkanbieter stattet seine Standard-Prepaid-Tarife dauerhaft mit mehr Datenvolumen aus. Zudem sind fortan zwei neue CallYa-Jahrespakete verfügbar.
Neu- und Bestandskunden können in den Allnet-Flat-Tarifstufen von Vodafone CallYa ab heute bei gleichen Preisen deutlich mehr Datenvolumen nutzen. Der Tarif Allnet Flat S erhält künftig 25 GB statt bislang 15 GB für 9,99 Euro. In der Allnet Flat M wächst das Datenvolumen von 30 auf 50 GB, der Preis bleibt mit 14,99 Euro unverändert.
Für Nutzer mit hohem Bedarf bietet die Allnet Flat L künftig 100 GB statt 60 GB, ebenfalls zum bisherigen Preis von 19,99 Euro je Abrechnungszeitraum. Dazu gleich eine Erinnerung: Die CallYa-Pakete werden nicht auf Monatsbasis, sondern mit einem Nutzungszeitraum von jeweils vier Wochen verkauft.
Auch den Einstiegstarif CallYa Start bietet Vodafone jetzt mit mehr Datenvolumen an. Hier verdoppelt sich das Paket von 1 auf 2 GB bei gleichbleibendem Preis von 4,99 Euro pro vier Wochen.
Neue Jahrespakete bis 1.000 GB
Vodafone erweitert sein CallYa-Angebot zudem um zwei neue Jahrespakete. Neben dem bestehenden Paket mit 180 GB für 99,99 Euro stehen nun zwei weitere Optionen zur Wahl.
Das neue Jahrespaket XS richtet sich an Nutzer mit geringem Datenbedarf und kombiniert eine Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen für 49,99 Euro. Am oberen Ende des Angebots ergänzt das Jahrespaket XL das Vodafone-Portfolio: Für 199,99 Euro umfasst es eine Allnet-Flat und 1.000 GB Datenvolumen, die sich über ein volles Jahr hinweg verbrauchen lassen.
Telekom packt ihr KI-Smartphone dazu
Der Wettstreit um Prepaid-Kunden sorgt dafür, dass die Anbieter in immer kürzeren Abständen ihre Konditionen justieren. So bietet die Telekom ihren Prepaid-Jahrestarif für begrenzte Zeit mit einem deutlichen Plus an Datenvolumen an.
Statt 13 GB sind hier dauerhaft 30 GB pro Monat enthalten, also satte 360 GB zum Pauschalpreis von 99,95 Euro für ein komplettes Jahr. Wer mag, bekommt hier gegen eine Extrazahlung von 3 Euro noch das KI-Smartphone der Telekom dazu.
Ernst gemeinte Frage:
Wer kauft solche teuren Tarife und warum?
Es gibt Drittanbieter für alle Netze und dort bekommt man weitaus günstigere Tarife im jeweiligen Wunschnetz.
Dann sag mir mal bitte, wo man bei den Drittanbietern einen Prepaid-Tarif mit MultiSim (möchte gerne meine AW mit nutzen) im D1-Netz bekommt?
D2 und O2 haben bei mir äußerst schlechten Empfang!!
Bin für Tipps dankbar!
Das ist meist wirklich das Problem. Die sim für die AW habe ich auch bei keinem bisher gefunden
Seit wann gibt es bei den Netzanbietern direkt denn Prepaid mit Multi-SIM? Das bietet nach meinem Kenntnisstand keiner an …
@Donjon
Wunschnetz vielleicht, aber nicht zu Wunsch-Bedingungen. Du bist mit Congstar bspw auch im Telekom-Netz, aber mit deutlich weniger Leistung, und bei Belastungsspitzen werden „original“-Telekom-Kunden bevorzugt verarbeitet.
Für mich ist das weiterhin eine Verschwörungstheorie, die durch Wiederholung nicht wahrer wird. Bisher konnte ich nirgendswo Fakten und belastbare Informationen dazu finden. Wenn dem nämlich so wäre, würden sich alle möglichen journalistischen Gruppierungen darauf stürzen.
Also ich bin seit weit ü10 Jahre Congstar Kunde und habe noch keine künstliche Einschränkung erlebt. Auch zu Zeiten, wo ich selbst Liveübertragung gemacht habe. Wo Empfang war, konnte ich immer entsprechenden Trafik generieren.
Die priorisierung wünscht du dir vielleicht, weil du so viel Geld bezahlt, ist aber leider nicht wahr
@Blubblub
Ich muss Dich (gern) zweimal enttäuschen: Mit dem Prepaid-Jahrestarif zahle ich nicht viel (8,40/Monat). Ich wünsche mir auch keine Priorisierung. Sie wird nur immer wieder an unterschiedlichen Stellen im Netz erwähnt.
Hast du denn wenigstens Quellen für deine muntere Behauptung?
Welche journalistischen Gruppen? Die vom ÖRR? :-D
Die Geschwindigkeiten der anderen Drittanbieter sind meistens ebenfalls geringer als bei Vodafone und Telekom.
Kann ich bei Vodafone nicht bestätigen. Als 5G rausgekommen ist gab es das erstmal nur für „Premium“ Tarife. Dann habe es irgendwann auch die normalen Tarife und später die Prepaid und Drittanbieter Tarife bekommen. Am Anfang konnte ich ich mit meinem 1 Gbit Tarif regelmäßig mit 700-800 Mbit Downloaden. Am Ende war ich an manchen Tagen froh, dass ich noch auf 25 Mbit gekommen bin. Absolut lächerlich!
Es ist schön, das viele Drittanbiter Tarife bei 50 Mbit gedrosselt sind, aber wenn man dann selbst mit seinem 1 Gbit Tarif – aufgrund der dauerhaft höheren Netzauslastung – nur auf 25 Mbit kommt ist das wie bereits gesagt – ziemlich lächerlich!
Den gleichen Effekt Gang es damals schon bei 3G & LTE in Vodafone Netz. Wird vermutlich noch schlimmer geworden sein, jetzt wo die ganzen 1&1 und Drillish Kunden in das Vodafone Netz umgezogen sind.
Nicht ganz, bei den günstigeren Drittanbieter Tarifen ist meist – wie auch schon hier geschrieben – die Leistung gedrosselt, fällt in der Regel nicht ins Gewicht, ist aber einfach ein Faktor den man berücksichtigen muss, wenn man die Tarife vergleicht.
Schon mega, was man heute alles für 9€ im Monat bekommt.
Bin gespannt, ob das Upgrade automatisch von 13 auf 30 passiert
Bei Neuabschluss ist es automatisch aktiviert. Als Vertragskunde musst du es über die magenta Moment App buchen.
Das Upgrade kommt nicht automatisch, Sie sollten Die T-Mobile Hotline anrufen. Dann erhalten Sie umgehend das Upgrade.
Bei mir traf die Benachrichtigung noch während des Telefonats mit der Hotline ein
@Robertoss
In der MeinMagenta-App auf „Moments“ gehen und das Angebot von 30 GB auswählen. Ist ein paar Minuten später freigeschaltet.
Ich habe als Nutzer aus Ostwestfalen im Oktober den Fehler gemacht von der Telekom zu Vodafone zu wechseln, um ein paar Euro zu sparen. Die Karte gab eine satte 5G-Abdeckung her…die Wahrheit ist, dass ich wieder wie früher das Handy in die Luft halte um ein Netz zu finden. Von der Indoor-Versorgung will ich gar nicht reden. Meine Frau ist im E-Netz, das ist um Welten besser hier.
Hat einer ne Idee, wie ich als Business-Kunde bei Vodafone da u.U. wegen der Versorgung wieder rauskomme?
Gar nicht. Es ist *Mobil*funk. Du hast keinerlei Anspruch auf Empfang an einem bestimmten Ort.
Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Ich werde jetzt immer – bevor ich das Netz wechsle – einen Prepaid Tarif kaufen und das Netz erstmal testen!
Das ist nicht richtig, natürlich hat er einen Anspruch.
Die Provider sind laut Frequenz Vergabe eine netzabdeckung von.. habe es nicht mehr explizit im Kopf von 99% zu gewährleisten. Also faktisch überall.
Genau diese Erfahrung habe ich auch mit Vodafone gemacht. Sogar in der Art, super Empfang, aber nichts geht durch die Leitung. Bei der Telekom, genau wie auch bei Congstar und Frank hab ich diese Erfahrung nicht gemacht. Da bin ich wirklich ziemlich zufrieden. Meine Frau hat Alditalk mit E-Plus, und selbst sie hatte dort Empfang, wo Vodafone nicht richtig funktionierte. Das kann in ein bis zwei Jahren wieder anders aussehen, aber bei mir sind diese Erfahrungen in den letzten fünf Jahren so gewesen.
Da sieht man mal, wie sich die Mobilfunkanbieter die letzten Jahrzehnte eine goldene Nase an den Kunden verdient haben. Seit knapp einem Jahr wird man regelmäßig mit Volumen-Updates bei fast gleichen Preisen zugeschüttet. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die Anbieter noch immer gut verdienen.
Absolut. Ich erinnere mich, dass in Österreich AllNet Flat Angebot für 10€ schon viele Jahre vorher verfügbar waren. Uns hat man gemolken. Ob man das Argument der Frequenzversteigerungen für gerechtfertigt hält oder nicht…
Mein Problem: was soll ich mit dem mehr an Volume?
Macht die Tarife einfach mal günstiger und optimiert den Empfang. Der Rest ist Augenwischerei
In der Magenta-App gibt es keine Möglichkeit einen bestehenden Prepaid-Vertrag auf die 30GB zu ändern. Die neuen Konditionen scheint es nur bei Neuverteägen zu geben.
Dich gibt es. Hat sich super funktioniert. Und wenn du mal deine Daten komplett verbraucht hast, nimmst du den vorherigen Monat noch mit. Also wenn du in einen Monat nur 15GB verbraucht hast, hast du im nächsten Monat 45GB. Aber leider kann man immer nur einen Monat mitnehmen. Übrigens surft man in dem Tarif immer mit voller Leistung LTE… also wenn das Netz 300Mbit her gibt, kannst du diese nutzen. Anders als bei den vielen „alternativ“ Anbietern die die Geschwindigkeit begrenzen auf vielleicht 50 Mbit.
Nur den Jahrestarif.
In der App unter Moments ganz nach unten scrollen.
Nein, das Upgrade erhalten Sie auch bei bestehenden Verträgen. Rufen Sie einfach die Hotline an, dann erhalten Sie umgehend das Upgrade von 13 auf 30 Gigabyte
Bei mir hat es auch super funktioniert.
Sogar mit zwei Verträgen.
Beim Herzchen (Moments) schauen.
Ich warte bei der Telekom seit einer Woche auf die Freischaltung der eSIM. Wahrscheinlich ist das Faxgerät kaputt.
Wieso sind die Prepaid Tarife so viel günstiger als Vertrag?
Diese Frage stelle ich mir schon, seit ich meine Firmenrufnummer in einem privaten Prepaid-Vertrag gewandelt habe.
Der einzig wirklich spürbare Unterschied ist die Tatsache, dass man bei Prepaid Verträgen keine Multisim zur gleichzeitigen Nutzung von iPhone und Apple Watch buchen kann.
Ich hoffe aber, auch das wird sich irgendwann ändern.
Doch, du kannst bei SIM.de eine MultiSim dazubuchen. Habe ich auch für meine AW!!
Geil, Gerade über die Magenta App gratis auf die 30GB upgraden können. :D
Laut Chat mit Telekom sei dies nur für eine begrenzte Zeit und nur für Neukunden verfügbar gewesen?
Wie habt ihr das freischalten können?
Ich habe die Hotline angerufen und nach 1 Minute war mein Jahrestarif umgestellt von 13 GB auf 30 GB im Monat
Ich konnte es in der App einfach gratis „Buchen“. Ich bin aber auch erst seit knapp einem Monat dabei, vielleicht laufe ich noch als Neukunde?
Die Abzocke in Deutschland geht weiter. Bei Handytarifen, Fitnessstudios und vielen anderen Anbietern wurde früher zwölfmal im Jahr der Monatstarif abgebucht. Heutzutage wird 13-mal abgebucht. Ich bin Rentner und möchte endlich meine 13. Monatsrente; dann würde ich auch einen von diesen Tarifen buchen.
Man bekommt allerdings auch 13 x eine Leistung…
Ja, alles nur Abzocke, Abzocke, Abzocke. Ein bisschen mehr positives Denken hilft manchmal schon enorm.
Bin von congstar zu Telekom prepaid gewechselt. Habe bei der Telekom 30GB für 10€ und nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übernommen. Somit bei mir eher 60gv pro Monat. Und dann max 5g Speed. Nicht das ich es bräuchte.