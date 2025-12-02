Wettstreit um Prepaid-Kunden: Vodafone CallYa mit mehr Datenvolumen

Bei Vodafone starten heute die neuen CallYa-Tarife. Der Mobilfunkanbieter stattet seine Standard-Prepaid-Tarife dauerhaft mit mehr Datenvolumen aus. Zudem sind fortan zwei neue CallYa-Jahrespakete verfügbar.

Neu- und Bestandskunden können in den Allnet-Flat-Tarifstufen von Vodafone CallYa ab heute bei gleichen Preisen deutlich mehr Datenvolumen nutzen. Der Tarif Allnet Flat S erhält künftig 25 GB statt bislang 15 GB für 9,99 Euro. In der Allnet Flat M wächst das Datenvolumen von 30 auf 50 GB, der Preis bleibt mit 14,99 Euro unverändert.

Für Nutzer mit hohem Bedarf bietet die Allnet Flat L künftig 100 GB statt 60 GB, ebenfalls zum bisherigen Preis von 19,99 Euro je Abrechnungszeitraum. Dazu gleich eine Erinnerung: Die CallYa-Pakete werden nicht auf Monatsbasis, sondern mit einem Nutzungszeitraum von jeweils vier Wochen verkauft.

Auch den Einstiegstarif CallYa Start bietet Vodafone jetzt mit mehr Datenvolumen an. Hier verdoppelt sich das Paket von 1 auf 2 GB bei gleichbleibendem Preis von 4,99 Euro pro vier Wochen.

Neue Jahrespakete bis 1.000 GB

Vodafone erweitert sein CallYa-Angebot zudem um zwei neue Jahrespakete. Neben dem bestehenden Paket mit 180 GB für 99,99 Euro stehen nun zwei weitere Optionen zur Wahl.

Das neue Jahrespaket XS richtet sich an Nutzer mit geringem Datenbedarf und kombiniert eine Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen für 49,99 Euro. Am oberen Ende des Angebots ergänzt das Jahrespaket XL das Vodafone-Portfolio: Für 199,99 Euro umfasst es eine Allnet-Flat und 1.000 GB Datenvolumen, die sich über ein volles Jahr hinweg verbrauchen lassen.

Telekom packt ihr KI-Smartphone dazu

Der Wettstreit um Prepaid-Kunden sorgt dafür, dass die Anbieter in immer kürzeren Abständen ihre Konditionen justieren. So bietet die Telekom ihren Prepaid-Jahrestarif für begrenzte Zeit mit einem deutlichen Plus an Datenvolumen an.

Statt 13 GB sind hier dauerhaft 30 GB pro Monat enthalten, also satte 360 GB zum Pauschalpreis von 99,95 Euro für ein komplettes Jahr. Wer mag, bekommt hier gegen eine Extrazahlung von 3 Euro noch das KI-Smartphone der Telekom dazu.