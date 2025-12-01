Maßnahme gegen Diebstahl und Missbrauch
Apple soll Staats-App auf indischen iPhones installieren
Apple sieht sich auch in Indien zunehmend mit strikten Vorgaben rund um seine Angebote konfrontiert. Beispielsweise schreiben die dortigen Bestimmungen vor, dass vor Ort angebotene Güter zu einem bestimmten Anteil auch in Indien gefertigt werden. Nun verlangt das indische Telekommunikationsministerium offenbar zudem, dass in Indien vertriebene Smartphones mit einer staatlichen Sicherheitsanwendung ausgeliefert werden, die sich nicht entfernen lässt.
Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurde eine entsprechende Anordnung am Freitag an Apple und weitere auf dem indischen Markt aktive Smartphone-Anbieter übermittelt, darunter auch Samsung und Xiaomi. Die Unternehmen haben nun 90 Tage Zeit, um diese Maßnahme umzusetzen. Die Anordnung bezieht sich ausschließlich auf zukünftig verkaufte Geräte. Für Smartphones, die sich bereits in der Lieferkette befinden, sollen die Anbieter entsprechende Software-Updates bereitstellen.
Die betreffende App mit dem Namen Sanchar Saathi soll den vorliegenden Informationen zufolge Regierungsstellen dabei unterstützen, gestohlene oder manipulierte Geräte zu identifizieren und für betrügerische Zwecke unbrauchbar zu machen. Zudem diene sie dazu, doppelte oder gefälschte Gerätekennungen auszumachen, die nach Ansicht der Behörden eine Gefahr für die Sicherheit der Mobilfunknetze darstellen könnten. Die Maßnahme stehe im Zusammenhang mit dem Versuch der Behörden, verstärkt gegen Cyberkriminalität und betrügerische Mobilfunknutzung vorzugehen.
Kritik von Datenschützern
Aus Kreisen von Datenschützern wird die verpflichtende Installation deutlich kritisiert. Ähnliche Bestrebungen sind aus Ländern wie Russland und Indonesien bekannt. Wobei man betonen muss, dass sich die Kritik nicht gegen die App an sich, sondern gegen die verpflichtende Nutzung richtet. Die Entscheidungsmöglichkeiten der Nutzer würden auf diesem Weg massiv eingeschränkt.
Die Behörden verweisen derweil darauf, dass die App bereits mehrfach bei der Wiederbeschaffung verlorener Geräte geholfen habe und auch beim Aufspüren betrügerischer Mobilfunkanschlüsse eingesetzt werde.
Apple hat sich laut Reuters bislang nicht zu dem Sachverhalt geäußert.
Sorry aber diese News hat nichts mit Apple zu tun. Man kann und sollte erwarten, dass sich Apple, wie jeder andere auch, an lokal geltendes Recht hält.
Dass manche Regierungen Mist machen, steht auf einem anderen Papier, aber das ist Politik und nichts, was ein Tech Konzern lösen wird.
Würde behaupten das Apple über die wo ist Funktion auch mehr gegen gestohlene Geräte machen könnte und man gestohlene imei Nummern sperren könnte…..
Auch könnten die Mobilfunk Anbieter gestohlene imei Nummern aus dem Netz verbannen
