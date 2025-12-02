Passwort-Manager mit neuem Preismodell
Enpass: 3-Jahres-Kauf ersetzt die Lifetime-Lizenz
Die Entwickler des Passwort-Managers Enpass haben ihre Apps für iPhone, iPad und den Mac aktualisiert. Auf dem iPhone dürfen Nutzer direkt das überarbeitete Design bemerken. Nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist eine Umstellung beim Lizenzmodell. Enpass bietet seine Lifetime-Lizenz offenbar nicht mehr an. Als Quasi-Ersatz muss nun ein neues 3-Jahres-Modell herhalten.
Enpass war aus unserer Sicht insbesondere auch aufgrund der Möglichkeit, auf externe Cloud-Angebote zu verzichten und seine Passwörter ausschließlich über das eigene WLAN-Netz zu synchronisieren, schon seit längerer Zeit eine empfehlenswerte Alternative zu rein cloudbasierten Angeboten wie 1Password. Die Möglichkeit, die unbegrenzte Nutzung der App durch eine Einmalzahlung zu erwerben, haben wir dabei stets als zusätzliches Bonbon betrachtet.
Dies hat sich mittlerweile allerdings geändert. Die Möglichkeit, die sogenannte Lifetime-Lizenz von Enpass zu erwerben, ist soweit wir dies überblicken vollständig aus den Apps und von der Webseite des Anbieters verschwunden. Stattdessen wird nun die Möglichkeit beworben, die Nutzungsrechte für einen Zeitraum von drei Jahren pauschal zu erwerben. Als regulärer Preis werden hier 50,99 Euro genannt (aktuell 35,69 Euro). Die Entwickler betonen, dass es sich dabei nicht um ein Abonnement mit automatischer Verlängerung handelt. Will man die Vollversion der App nach Ablauf des Zeitraums weiter verwenden, muss man erneut aus einem der verschiedenen Lizenzangebote wählen.
Design an „Liquid Glass“ angepasst
Davon abgesehen haben die Entwickler von Enpass ihre App in der neuen Version an Apples „Liquid Glass“-Design angepasst, was beispielsweise beim Blick auf die überarbeitete Menüleiste direkt ins Auge sticht. Vom Funktionsumfang her bleibt alles wie gehabt. Die Software lässt sich systemseitig als Alternative zu Apples iCloud-Passwörtern aktivieren und kann über die klassische Passwortverwaltung hinaus auch Dokumente wie Kreditkarten und Lizenzen oder Passkeys verwalten.
Wenn man die lifetime Lizenz bereits hat dürfte sich ja vermutlich erstmal nichts ändern. Hoffe ich…
was hatte die Lifetime gekostet ?
Bin mir nicht ganz sicher aber soweit ich mich erinner soviel wie die jetzige 3 Jahres Option oder was an die 79€
Ich hatte über ein Angebot letztes Jahr 58,60€ gezahlt.
Enpass Lifetime Premium € 59,32 in 2022
Vor ganz vielen Jahren als man für die iOS/iPadOS App Geld bezahlt hat konnte man diese dann in die Lifetime umwandeln. Da kam die App selber unter 10€
Ich bin mir relativ sicher, dass ich die Lifetime Lizenz (während einer Aktion) für deutlich unter 40€ bekommen habe.
Würde mich nicht wundern, wenn es die zukünftig immer mal wieder als Werbemaßnahme gibt.
2017 waren es schlappe 10,99 € (für Pro Lifetime)! Das nenn‘ ich mal Inflation …
18.02.2015 für 6,99€ ;)
Ich hoffe mal, dass es an den bestehenden Lifetime Verträgen nichts ändert.
Habe auch die Lifetime Version, ich weiß aber nicht mehr, was ich bezahlt habe.
Ich habe über die Jahre immer wieder das zu kleine fällt, mit den Anmerkungen bemängelt. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Bis heute. Für mich ist das ein großer Nachteil.
Gibt es eigentlich einen Weg, alle Daten in die Apple Passwort App zu migrieren?
Habe das Update gerade installiert. Bei mir steht, dass ich nach wie vor die Pro Features auf Lebenszeit habe. Premium benötige ich nicht.
Ich erinnere mich noch an die Zeit, als man die Enpass-App einfach für ein paar Euro im AppStore kaufen konnte und dann war alles erledigt. Gute alte Zeit.
IPIN2 bietet WLAN-Synchronisation schon seit dem ersten Tag an und kostet pro Jahr nur 4,99 € – für beliebig viele Geräte. Ich nutze es selbst seit Jahren.
kann nur iCloud oder Wifi-Sync. Von daher uninteressant
Zu sagen es sei kein Abo, aber man müsse die Lizenz alle 3 Jahre erneuern, sofern man den Service weiter nutzen will, ist schon dreist.
Wo sagen sie dass es kein Abo ist?
Es ist keins mit automatischer Verlängerung.
Nüüüümand hat vor eine Mauer zu bauen. Es handelt sich um einen Raumteiler mit Durchgangstüren.
Hmm ich habe Lifetime Premium und bin sehr gespannt was die für Bestandskunden ändern.
Enpass & Infuse gehören zu den beiden Apps wo ich mir sofort die Lifetime Lizenz gegönnt habe.
Dieses Jahr war auf jeden Fall echt kein Highlight bzgl. Software Alternativen und Heuschrecken die gute Unternehmen übernommen haben. Komoot, Canvas / Affinity, HomeKit Controller / Home Devices … es werden alle einfach nur extrem greedy.
Was hast du denn für die Lebenslang-/Vollversion von Infuse bezahlt?
Derzeit sind es 99 €. Kommt das ab und zu auch mal als Angebot?
Was mich einzig stört ist, dass ich das iPhone mit dem am PC gehosteten Vault nur in einem (!) meiner WLAN synchronisieren kann, weil Enpass sich an der lokalen IP-Adresse orientiert, und ein Neuverbinden nur mit App-Neuinstallation möglich ist. Support hat meinen Lösungsvorschlag für dieses ihm bekannte Problem nicht umgesetzt.
Nachdem sie damals auch mit Abo anfingen, bin ich auf ein selbstgehostetes Bitwarden umgestiegen. Anfangs waren die Apps noch holprig und rudimentär, aber inzwischen zieht mich nichts mehr zu 1Passwort/Enpass zurück.
Ich habe eine Pro Version, was heißt das jetzt ?
Im Bericht wird immer von Lifetime gesprochen, daher meine ernstgemeinte Frage.
Im Bericht wird lediglich von Lifetime gesprochen, daher meine ernstgemeinte Frage.
Ich vermisse myki
Und wie viel haben die gespart, die von Anfang an beim iCloud-Schlüsselbund geblieben sind?
Wenn Apple deinen Account sperrt sind dann halt alle Passwörter weg.
Ist nicht das gleiche.
Enpass und Kollegen bieten mehr Optionen zum Speichern an.
Die gängigen Passwortmanager können wesentlich mehr als das Apple bietet.
Du kannst pro Eintrag viel mehr Daten, Angaben und Anhänge speichern. So kannst du zum Beispiel auch Bankzugänge verwalten, mit Aktivierungscode etc. oder Identitäten mit allen zugehörigen Kundennummern oder Steuernummern. Aber allein schon die Möglichkeit, unterschiedliche URLS oder Nutzernamen und Mailadresse separiert für einen Eintrag zu speichern, bietet Apple nicht. So hast du einen zentralen verschlüsselten Zugang zu allen möglichen vertraulichen Daten.
Wenn du das alles nicht brauchst, reicht die iCloud-Funktion natürlich.
Schade, dass es die 3 Jahres Lizenzen nicht für Familien gibt
Jedem, der einen kleinen heimserver hat, kann ich nur vaultwarden empfehlen! Das ist der helle wahnsinn!
Ja, das ist mittlerweile richtig gut geworden. Bitwarden hat sich über die letzten beiden Jahre sehr gut entwickelt.
Schade finde ich allerdings, dass man weiterhin keine Abschnitte zu einem Eintrag hinzufügen kann, um weitere Felder passend zu organisieren.
Die Daten zu meinen VMs und Servern mit Datenbanken usw. hätte ich gerne etwas ordentlicher und logischer gruppiert.
Aber ja, ein Edge case. Für normale User reicht Bitwarden mit der Kombi Vaultwarden.
Wenn jetzt noch endlich die Funktion mit Single Sign On implementiert wird, ist meine priv. Cloud sehr vollständig. :-)
@iFun: Das Wort „Kauf“ in der Überschrift ist irreführend.
Auch ein zeitlich beschränktes Recht kann man kaufen.
Drei Jahre? Die Vertriebler können es ja Azubi-Pauschale nennen,
dann schaut’s auf den ersten Blick nicht mehr ganz so teuer aus… 8 )