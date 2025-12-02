Enpass: 3-Jahres-Kauf ersetzt die Lifetime-Lizenz

Die Entwickler des Passwort-Managers Enpass haben ihre Apps für iPhone, iPad und den Mac aktualisiert. Auf dem iPhone dürfen Nutzer direkt das überarbeitete Design bemerken. Nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist eine Umstellung beim Lizenzmodell. Enpass bietet seine Lifetime-Lizenz offenbar nicht mehr an. Als Quasi-Ersatz muss nun ein neues 3-Jahres-Modell herhalten.

Enpass war aus unserer Sicht insbesondere auch aufgrund der Möglichkeit, auf externe Cloud-Angebote zu verzichten und seine Passwörter ausschließlich über das eigene WLAN-Netz zu synchronisieren, schon seit längerer Zeit eine empfehlenswerte Alternative zu rein cloudbasierten Angeboten wie 1Password. Die Möglichkeit, die unbegrenzte Nutzung der App durch eine Einmalzahlung zu erwerben, haben wir dabei stets als zusätzliches Bonbon betrachtet.

Dies hat sich mittlerweile allerdings geändert. Die Möglichkeit, die sogenannte Lifetime-Lizenz von Enpass zu erwerben, ist soweit wir dies überblicken vollständig aus den Apps und von der Webseite des Anbieters verschwunden. Stattdessen wird nun die Möglichkeit beworben, die Nutzungsrechte für einen Zeitraum von drei Jahren pauschal zu erwerben. Als regulärer Preis werden hier 50,99 Euro genannt (aktuell 35,69 Euro). Die Entwickler betonen, dass es sich dabei nicht um ein Abonnement mit automatischer Verlängerung handelt. Will man die Vollversion der App nach Ablauf des Zeitraums weiter verwenden, muss man erneut aus einem der verschiedenen Lizenzangebote wählen.

Design an „Liquid Glass“ angepasst

Davon abgesehen haben die Entwickler von Enpass ihre App in der neuen Version an Apples „Liquid Glass“-Design angepasst, was beispielsweise beim Blick auf die überarbeitete Menüleiste direkt ins Auge sticht. Vom Funktionsumfang her bleibt alles wie gehabt. Die Software lässt sich systemseitig als Alternative zu Apples iCloud-Passwörtern aktivieren und kann über die klassische Passwortverwaltung hinaus auch Dokumente wie Kreditkarten und Lizenzen oder Passkeys verwalten.