Honor stellt das bislang dünnste Klapp-Smartphone vor

Der chinesische Hersteller Honor will mit dem Magic V5 neue Maßstäbe für faltbare Smartphones setzen. Das neu vorgestellte Mobiltelefon ist dem Unternehmen zufolge das bislang dünnste und leichteste Smartphone mit einem innenliegenden Faltmechanismus am Markt.

Das Honor Magic V5 startet in China mit einem Preis von 8.999 Yuan, was umgerechnet knapp 1.100 Euro entspricht. Details und Preise zum internationalen Verkaufsstart will Honor noch nachliefern, in Deutschland können sich interessierte Kunden bereits in eine Mailingliste eintragen.

Leichtbauweise mit Faltmechanismus

Das Magic V5 ist zugeklappt nur 8,8 Millimeter dünn, also gerade mal einen halben Millimeter dicker als das iPhone 16 Pro, und wiegt mit 217 Gramm nur geringfügig mehr als das iPhone 16 Pro mit seinen 199 Gramm. Ein spezielles Fertigungssystem mit KI-gestützten Kontrollfunktionen soll dabei die strukturelle Stabilität des Geräts erhöhen und zudem eine nahezu faltenfreie Display-Innenseite ermöglichen.

Für das Scharnier werde eine Stahllegierung mit besonders hoher Zugfestigkeit verwendet. Ergänzend ist das innenliegende Display laut Hersteller mit einer Verstärkung aus Kohlefaser ausgestattet und die Außenseite durch eine kratzresistente Beschichtung geschützt.

Zwei Bildschirme und drei Kameras

Das Honor Magic V5 verfügt im aufgeklappten Zustand über einen 7,95 Zoll großen Bildschirm, der laut Hersteller besonders für Multitasking und medienintensive Anwendungen geeignet ist. Das 6,43 Zoll große Außendisplay eigne sich dagegen für den schnellen Zugriff auf klassische Smartphone-Funktionen.

Die Kameraeinheit des Magic V5 besteht aus drei Sensoren: einer 64-Megapixel-Telekamera mit Periskoplinse, einer 50-Megapixel-Weitwinkelkamera sowie einer 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. In Kombination mit KI-gestützter Bildverarbeitung sollen sich damit besonders hochwertige Aufnahmen in unterschiedlichen Zoomstufen und Lichtsituationen erstellen lassen.

Das Magic V5 läuft mit dem auf Android basierenden, von Honor entwickelten Betriebssystem MagicOS in Version 9 und wird zum Verkaufsstart in China in den Farben Elfenbeinweiß, Schwarz, Gold und Rotbraun angeboten.