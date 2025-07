Nothing präsentiert seinen ersten Over-Ear-Kopfhörer

Der insbesondere aufgrund seines extravaganten Produktdesigns bekannte britische Hersteller Nothing hat seine ersten Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Die Produktneuheit trägt den Namen Headphone (1) und wird von morgen an auch in Deutschland erhältlich sein.

Beim Headphone (1) setzt Nothing nicht auf eine Eigenentwicklung, hat stattdessen eine Kooperation mit dem namhaften Audioanbieter KEF geschlossen. Den beiden Unternehmen zufolge ist der neue Kopfhörer keineswegs das letzte gemeinsame Projekt. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wolle man auch darüber hinaus innovative Bereiche erschließen.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen spiegelt sich auch im Design des neuen Kopfhörermodells wider. Das Gerät kombiniert schlichte Eleganz mit den für Nothing charakteristischen transparenten Elementen.

ANC und verlustfreie Wiedergabe

Die beiden in den Ohrmuscheln verbauten 40-mm-Treiber sollen für eine präzise Klangwiedergabe im Frequenzbereich zwischen 20 und 40.000 Hz sorgen. Für aktive Geräuschunterdrückung wird durch ein System aus vier Umgebungsmikrofonen realisiert. Der Kopfhörer kommuniziert drahtlos über Bluetooth 5.3 und unterstützt die Audiocodecs AAC, LDAC und SBC. Alternativ dazu ist auch eine verlustfreie Wiedergabe von Audioinhalten über USB-C möglich.

Der integrierte Akku ermöglicht der Produktbeschreibung zufolge eine Laufzeit von bis zu 80 Stunden ohne ANC und bis zu 35 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung. Die integrierte Schnellladefunktion ermöglicht es zudem, nach nur fünf Minuten Ladezeit bis zu fünf weitere Stunden lang Musik zu spielen.

Ab morgen für 299 Euro erhältlich

Der neue Kopfhörer von Nothing und KEF lässt sich vom 4. Juli an zum Preis von 299 Euro in den Farben Weiß oder Schwarz bestellen. Im Lieferumfang sind neben den Kopfhörern ein USB-C-Ladekabel sowie ein 3,5-mm-Audiokabel und ein passendes Transportcase enthalten.