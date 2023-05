iOS 17 bringt „Personal Voice“: iPhone digitalisiert die eigene Stimme

Damit bietet Apple Anwendern die Option eine künstliche Stimme zu erschaffen, die wie die eigene Klingt und biete Anwender, die Aufgrund ihrer Erkrankungen von einer nachlassenden Sprachfähigkeit ausgehen müssen, so eine Möglichkeit an, auch dann noch persönliche Gespräche mit Familienmitgliedern und Freunden führen zu können, wenn das Sprechen selbst schon nicht mehr möglich ist.

Was in unserer Berücksichtigung der geplanten iOS-Neuheiten vielleicht etwas zu kurz gekommen ist, war die neue Systemfunktion „Personal Voice“.

Hier zeigt Apple für gewöhnlich einen ersten Blick der geplanten Verbesserungen für iPhone-Nutzer mit mentalen und körperlichen Einschränkungen und gibt damit schon mal einen Vorgeschmack dessen, was vom nächsten iOS-Update im Herbst erwartet werden darf. So auch gestern wieder:

Anlässlich des bevorstehenden „Welttags der Barrierefreiheit“, der stets am 18. Mai das Bewusstsein für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen schärfen soll, hat Apple gestern die jährliche Vorschau auf die geplanten Erweiterungen in Sachen Bedienungshilfen präsentiert.

