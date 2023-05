Bundeskartellamt: Messenger-Interoperabilität potenzielles Risiko für den Datenschutz

Generell sieht das Bundeskartellamt die Verschlüsselung nur als eines von mehreren Kriterien, anhand derer sich die Datensicherheit eines Angebots festmachen lässt. Teils bestehe hier bei den einzelnen Angeboten noch erheblicher Nachholbedarf. Die oben abgebildete Liste zeigt die vom Bundeskartellamt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erstellte Checkliste zum Thema Datensicherheit und -verarbeitung.

Der im November 2022 verabschiedete Europäische Digital Markets Act will die „Gatekeeper“ genannten großen Anbieter in diesem Bereich ja künftig dazu verpflichten, den Nachrichtenaustausch zwischen den einzelnen Messenger-Plattformen zu ermöglichen. Dem steht aus Sicht des Bundeskartellamts allerdings die Tatsache gegenüber, dass dieser Prozess auch massive Herausforderungen mit sich bringt. So müsse man berücksichtigen, dass die erforderlichen Standardisierungen auch negative Auswirkungen auf die Innovationsbereitschaft und damit den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Anbietern haben können. Zudem könnten entsprechende Vorgaben auch neue Risiken den Datenschutz betreffend mit sich bringen.

