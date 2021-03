Facebook News startet im Mai in Deutschland

Facebook News wird von Mai an auch in Deutschland verfügbar sein. Über einen zusätzlichen Menüpunkt in der Facebook-App sind darüber ausgewählte journalistische Inhalte von Partnern des Unternehmens verfügbar. Der Start in den USA ist bereits im Jahr 2019 erfolgt, in diesem Jahr ging Facebook News zunächst in Großbritannien an den Start, im Mai 2021 soll nun auch Deutschland folgen.

Die Bandbreite der in diesem Zusammenhang von Facebook genannten Partner aus dem Verlagswesen überrascht. Der Zuckerberg-Konzern konnte sich demnach nicht nur mit zahlreichen führenden Anbietern einigen, sondern lässt auch mit Blick auf die politische Richtung und thematische Schwerpunkte auf ein vielseitiges Portfolio blicken. Als überregionale Partner werden unter anderem Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Funke Mediengruppe, Gruner + Jahr, Handelsblatt und Tagesspiegel genannt. Für Themenvielfalt sollen Partner wie Conde Nast, Sport1, Motor Presse Stuttgart, Res Publica oder Heise sorgen. Dazu kommen zahlreiche kleinere Angebote, wie beispielsweise Kicker, 11 Freunde oder die taz.

Bereits zum Start repräsentieren die von Facebook genannten Partner mehr als 100 Medienmarken, im Laufe des Jahres sollen weitere Kooperationen folgen. Facebook News soll seinen Machern zufolge eine Mischung aus kuratierten und personalisierten Nachrichten bieten und die Leser mit zuverlässigen und relevanten Informationen versorgen. Dabei erhalten Facebook-Nutzer auch auf ihre persönlichen Interessen zugeschnittene Vorschläge. Die in Facebook angezeigten Inhalte sind dann jeweils über die Webseiten der Anbieter abrufbar.

Facebook sieht in dem Angebot eine Win-win-Situation. Das soziale Netzwerk kann seinen Nutzer zusätzliche Inhalte bieten und will seine Verlagspartnern gleichzeitig dabei unterstützen, neue Leser zu gewinnen. Zudem wolle man Verlage und Medien dafür bezahlen, die auf Facebook bereitgestellten Nachrichten um zusätzliche Inhalte zu ergänzen.