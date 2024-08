Wenn das iPhone zuhause plötzlich ins Mobilfunknetz wechselt

Den in den iPhone-Einstellungen versteckten Schalter für die „WLAN-Unterstützung“ haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder erwähnt. Zumeist haben wir davor gewarnt, dass diese Funktion massiv am Datenvolumen zehren und in der Folge auch Mehrkosten verursachen kann.

Knappes Datenvolumen ist inzwischen ja eher nur in Ausnahmefällen ein Problem. Die „WLAN-Unterstützung“ kann derweil aber weiter für Probleme sorgen, die nun allerdings ganz anders gelagert sind.

Vor allem im Garten oder auf dem Balkon

Wenn ihr zuhause, insbesondere auf dem Balkon oder im Garten nur über eine mittelmäßige WLAN-Verbindung verfügt, euer Provider den Außenbereich derweil aber mit hervorragender 5G-Abdeckung versorgt, entscheidet sich das iPhone bei aktivierter „WLAN-Unterstützung“ ganz gern auch mal für das Mobilfunknetz. Und zwar auch dann, wenn die WLAN-Verbindung an sich durchaus noch ausreichend gut wäre.

In der Praxis macht sich das vor allem dann negativ bemerkbar, wenn ihr auf Anwendungen zugreifen wollt, die das heimische Netzwerk betreffen beziehungsweise darüber kommunizieren. Smarthome-Funktionen können hier ebenso betroffen sein wie Entertainment-Systeme. Die Verbindung zu diesen Geräten ist dann zum Teil gar nicht möglich oder erweist sich als unzuverlässig und langsam.

Womöglich habt ihr euch ja schon darüber gewundert, dass das Verbindungssymbol in der Menüleiste des iPhone beim Zugriff auf bestimmte Anwendungen plötzlich von WLAN auf Mobilfunk springt. Dies ist immer dann der Fall, wenn die „WLAN-Unterstützung“ greift.

„WLAN-Unterstützung“ abstellen ist einen Versuch wert

So gut die Funktion auch in vielen Situationen ist. Wenn ihr von den genannten Problemen betroffen seid, bleibt wohl nichts anderes übrig, als die „WLAN-Unterstützung“ zu deaktivieren.

Der Schalter für die „WLAN-Unterstützung“ versteckt sich in den iOS-Einstellungen im Bereich „Mobilfunk“. Scrollt auf diesem Bildschirm an all den aufgelisteten Apps vorbei ganz nach unten. Dort wird euch dann zudem auch gleich angezeigt, in welchem Umfang diese Option bereits euer mobiles Datenvolumen belastet hat.