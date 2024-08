X-Sense XP0A: Kombinierter Rauch- und CO-Melder mit App-Anbindung

X-Sense hat im vergangenen Monat den kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidmelder XP0A-MR vorgestellt. Mittlerweile ist das Gerät sowohl einzeln als auch im Starterpaket mit einer Basisstation kombiniert im Handel erhältlich. Deutlich günstiger als beim Hersteller selbst ist der X-Sense XP0A-MR bei Amazon erhältlich. Zusammen mit der Basisstation bezahlt man hier 47,99 Euro und einzeln bekommt man den XP0A-MR bereits für 31,99 Euro. X-Sense verlangt hier jeweils rund 10 Euro mehr.

Kommen wir zunächst auf die Basisstation SBS50 zu sprechen. Diese ist lediglich dann erforderlich, wenn ihr noch keine vernetzten Geräte aus dem Programm von X-Sense im Haus habt. Wir haben in der Vergangenheit hier schon die mit diesem System kompatiblen Standard-Rauchmelder sowie die Wassermelder von X-Sense vorgestellt. All diese Geräte lassen sich über die gleiche Basisstation verwalten und per App ansprechen.

Abgesehen von der Optik unterscheiden sich die beiden Rauchmelder nur darin, dass der XP0A-MR auch die Kohlenmonoxidkonzentration in der Luft erfasst. Beide Geräte sind mit der Sprachausgabe von X-Sense ausgestattet, was heißt, dass im Alarmfall die vernetzten Melder sowohl die Art des Alarms als auch den Standort des auslösenden Geräts melden können, was im Alarmfall durchaus hilfreich ist.

Sprachausgabe nennt Ort des Alarms

Der XP0A-MR ist mit einem kleinen Display ausgestattet, das beim Blick auf die Werbebilder des Herstellers allerdings falsche Erwartungen weckt. In der Regel bleibt der Mini-Bildschirm nämlich dunkel und zeigt eine „0“ an. Das Display wird nur im Alarmfall aktiv und zeigt im Anschluss an eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration den gemessenen Höchstwert an. Eine Information, die auch in der zugehörigen App verfügbar ist.

Push-Mitteilungen detailliert konfigurierbar

In der X-Sense-App lässt sich der Melder wie die anderen mit der Basisstation verbundenen Geräte einem Raum zuweisen und zeigt nebeneinander den Status der verbauten Sensoren für Rauch und Kohlenmonoxid an.

Ebenfalls mit den anderen an die X-Sense-App angebundenen Geräten vergleichbar, kann man beim XP0A-MR detailliert konfigurieren, ob und für welche Ereignisse man auch per Push-Mitteilung benachrichtigt werden will. Im Alarmfall lassen sich die X-Sense-Melder sowohl per Tastendruck am Gerät als auch mithilfe der X-Sense-App stummschalten.

X-Sense gibt die Lebensdauer der integrierten Sensoren mit mindestens zehn Jahren an. Die für die Stromversorgung zuständige Batterie kann vom Kunden ausgetauscht werden.