CollaNote 3.0: Umfassendes Update für die kollaborative Notiz-App

Mit dem neuesten Update auf Version 3.0 erhält die Notiz-Applikation CollaNote eine umfassende Überarbeitung, die sowohl das Design als auch die Funktionalität der Anwendung erweitert, die primär für das Gemeinsame Bearbeiten von Inhalten erstellt wurde.

Entwickelt für den Einsatz auf iPad und iPhone, richtet sich die App an Menschen, die digitale Notizen erstellen, PDFs bearbeiten und Aufgaben nicht nur organisieren sondern währenddessen auch teilen möchten.

Neues Design und erweiterte Funktionen

Die Benutzeroberfläche wurde vollständig neu gestaltet, um den Zugriff auf Notizen, Lernkarten und digitale Planer zu erleichtern. Eine neue Seitenleiste ermöglicht das schnelle Hinzufügen von Favoriten, während eine Adressleiste den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Ordnern erlaubt. Auf dem Notizbildschirm wurde die Werkzeugleiste erweitert und umfasst nun 16 Tools, darunter Stift, Text, Audioaufnahme, Übersetzungen und KI-Assistent.

Eine besondere Neuerung ist das „Infinite Arc Menu“, das speziell für den Apple Pencil Pro entwickelt wurde und entsprechend auch nur auf dem iPad angeboten wird. Mit zusätzlicher Gestensteuerungen sollen Nutzer ihre Arbeitsabläufe hier noch effizienter gestalten können.

KI-Integration und neue Werkzeuge

Wie so ziemlich jedes Software-Projekt aktuell setzt auch CollaNote in Version 3.0 auf die verstärket Integration von Künstlicher Intelligenz in der App: Der neue KI-Handschriftenrechner ermöglicht es, mathematische Probleme direkt aus handschriftlichen Notizen heraus zu lösen. Zusätzlich gibt es einen wissenschaftlichen Taschenrechner für komplexere Berechnungen. Nutzer können darüber hinaus nun auch KI-generierte Sticker erstellen und direkt in ihre Notizen einfügen.

Neben den neuen KI-Funktionen wurde die App um weitere Werkzeuge ergänzt, wie etwa eine verbesserte Audiorecorder-Funktion und ein erweitertes Übersetzungstool. Eine neue Chat-Funktion erweitert zudem die Kollaborationsmöglichkeiten innerhalb der App.

Anders als bei unserer initialen Berücksichtigung vor drei Jahren ist das in Hamburg geborene Projekt inzwischen nicht mehr gänzlich kostenlos, mit Blick auf den inzwischen gebotenen Funktionsumfang, ist dies jedoch mehr als nachvollziehbar.

CollaNote ist schon länger keine Hobby-Projekt mehr, sondern ein ernstes Produktivwerkzeug für den Gruppen-Einsatz in Schule oder Uni, das da weitermacht wo Apples Freeform aufhört.