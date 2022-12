1&1-Kunden habe massive Probleme mit Apple-Diensten

Seit vergangener Woche schlägt sich ein Teil der deutschen Apple-Kunden mit massiven Problemen bei der Wiedergabe von Apple Music herum, aber auch sonstige Online-Angebote von Apple sind betroffen. Bei Apple Music etwa bricht die Wiedergabe unvermittelt ab während allgemein Downloads von Songs aus Apple Music, Apps aus dem App Store oder sogar von Dateianhängen in Apples Nachrichten-Apps extrem langsam sind. Betroffen sind – so wie es bislang aussieht – ausschließlich Internet-Kunden von 1&1, was immerhin schon die Ursache für die Störung deutlich eingrenzen würde.

Die hier eingelaufenen Leserzuschriften werden durch zahlreichen Fehlermeldungen in den Support-Foren von Apple bestätigt. Am umfangreichsten finden sich die Wortmeldungen betroffener Nutzer in einem Diskussionsstrang mit der Überschrift „Apple Music funktioniert nicht richtig“ versammelt. In den Berichten hier finden sich auch zahlreiche Lösungsansätze seitens der betroffenen Kunden und die bisher von Apple und 1&1 angebotene Unterstützung bei der Problembehebung dokumentiert. Zum dauerhaften Erfolg hat nichts davon geführt.

Probleme haben am 22. Dezember begonnen

Letztendlich scheint es seit dem 22. Dezember zu Störungen bei der Kommunikation zwischen den Apple-Diensten und dem Internetangebot von 1&1 zu kommen. In wie seit sich damit verbunden noch weitere Informationen in den Support-Foren von 1&1 selbst finden, konnten wir nicht prüfen. Der Provider hält diesen Bereich unter Passwort-Verschluss ausschließlich für Kunden zugänglich.

Generell lässt sich sagen, dass sich die Probleme auch durch einen Wechsel der DNS-Server nicht dauerhaft lösen lassen. Zwar berichten vereinzelt Betroffene von einem temporären Erfolg, nachdem sie von von den Standardeinstellungen von 1&1 auf die öffentlichen DNS-Server von Google umgeschwenkt sind oder auch ein VPN aktiviert haben. In den meisten Fällen sind die Probleme allerdings schon kurze Zeit später wieder aufgetreten.

Angebote wie Deezer oder Netflix nicht betroffen

Letztendlich bleibt derzeit noch offen, ob Apple oder 1&1 für eine dauerhafte Problemlösung an den entsprechenden Stellschrauben drehen muss. Fakt ist allerdings, dass die Probleme nur im Zusammenhang mit Apple-Diensten auftreten, während die betroffenen Nutzer konkurrierende Angebote wie Deezer oder Netflix völlig problemlos verwenden können.