Wemo kündigt Video-Türklingel für HomeKit Secure Video an

Die Belkin-Tochter Wemo meldet sich auf dem Markt für Sicherheitskameras zurück. Zuletzt haben wir das Engagement von Wemo im Kamerabereich ja eher mit gemischten Gefühlen betrachtet. Erst vor anderthalb Jahren wurden die NetCam-Produkte des Herstellers per Server-Abschaltung stillgelegt.

Bei der neuesten Ankündigung von Wemo handelt es sich um eine Video-Türklingel und man muss fairerweise anmerken, dass sich Wemo hier auf ein Hardware-Angebot beschränkt, mit dem keinerlei Server-Dienstleistungen verknüpft sind. Die „Smart Video Doorbell“ von Wemo soll ausschließlich mit Apples HomeKit Secure Video funktionieren. Ein iCloud+-Abo wird somit für den vollen Funktionsumfang vorausgesetzt.

Bemerkenswert sind mit Blick auf die HomeKit-Exklusivität der Kamera die von Wemo genannten technischen Daten. So ist von 178 Grad Weitwinkel, verbesserter Nachtsicht und einer Videoauflösung von 4 MP die Rede. HomeKit Secure Video liefert Video allerdings nur maximal in 1080p-HD-Qualität aus, die deutlich höhere native Auflösung der Kamera dürfte sich allerdings beim Betrachten von vergrößerten Bildausschnitten positiv bemerkbar machen. Die Datenübertragung erfolgt über WLAN, wobei sowohl 2,4 als auch 5 GHz unterstützt werden. Für den Anschluss ist eine Festverdrahtung mit Stromzufuhr erforderlich.

Die neue Kamera lässt sich zum Preis von 249,99 Dollar bereits in den USA bestellen. Bezüglich einer Markteinführung in Europa will sich das Unternehmen derzeit nicht äußern. Kurzfristig erwarten wir hier allerdings nichts, denn der Marktauftritt von Wemo hierzulande ist ausgesprochen spartanisch. Von den mittlerweile diversen in den USA verfügbaren HomeKit-Produkten des Herstellers ist hierzulande bislang lediglich die smarte Steckdose Wemo Mini Smart Plug in den Handel gekommen.

Wemo kündigt darüber hinaus an, dass im Laufe des Jahres neue Versionen seiner bestehenden HomeKit-Produkte auf den Markt kommen, die dann mit Unterstützung für die Netzwerkstandards Thread und Matter ausgestattet sind.