Web Roulette: Eure Lieblings-Webseiten in Dauerschleife

Zwar bieten fast alle Online-Angebote, die mit immer neuen Inhalten zu regelmäßigen Abstechern einladen, inzwischen auch eigene Mobil-Applikationen an, viele Anwender präferieren hier aber nach wie vor die Nutzung der mobilen Webseiten.

Für eben solche Webseiten, denen ihr täglich einen Besuch abstattet, bietet sich die kostenlose iPhone-Applikation Web Roulette als neues Zuhause an.

Bei Web Roulette handelt es sich um einen simplen Browser, in dem sich favorisierte Webseiten sichern lassen, die von der App dann in Form eines kleinen Karussells angeboten werden.

Einfacher Browser mit Online-Favoriten

Einmal konfiguriert, könnt ihr mit Wischbewegungen nach links oder rechts zwischen allen in der App hinterlegten Webseiten hin und her wechseln und so beispielsweise eure täglichen Nachrichten-Anlaufstellen schnell und gezielt nacheinander abgrasen. Zur Vor- und Zurück-Navigation muss vom ganz äußeren Display-Rand in die jeweilige Richtung gewischt werden.

In ihren Einstellungen bietet die Applikation eine Handvoll vorkonfigurierter Lesezeichen populärer US-Webseiten an, kann in Windeseile jedoch auch hervorragend an den eigenen Geschmack angepasst und mit persönlichen Web-Favoriten gefüttert werden.

Als kleinen Bonus hat sich das Entwickler-Studio Impending zudem eine Roulette-Funktion ausgedacht, die euch nach kurzem Schütteln des Gerätes eine zufällige Webseite zum Entdecken präsentiert. Geschüttelt werden darf die Web Roulette-App allerdings nur, wenn das Schüttel-Barometer aufgeladen wurde. Dieses könnt ihr durch durch zehn Seitenwechsel aufladen. Eine kleine, nicht ganz ernst gemeinte Spielerei, die euch mit zusätzlichen Leseinhalten versorgt, wenn die selbst konfigurierten Webseiten bereits alle besucht und überflogen wurden.