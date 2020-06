WeatherPro: Dunkle Wolken über der iOS-App

Vor einem Jahr haben die Macher von WeatherPro einen App-Neustart angekündigt. Im Gespräch war dabei auch eine Erweiterung auf die Apple Watch, doch nichts ist passiert. Nach mehrmaligem Aufschub des Projekts machen sich so langsam doch grundsätzliche Zweifel an der Zukunft der App breit.

Auf Nachfrage erhält man bei WeatherPro mittlerweile nur noch ausweichende Antworten. Konkretes zur Weiterentwicklung der iOS-Version der App gibt es nicht, auch hinsichtlich der Freigabe von Version 5.0 für iOS ist nichts mehr zu hören. Ursprünglich wollten die Entwickler hier ja bereits Ende vergangenen Jahres mit einem öffentlichen Beta-Test starten.

Ganz augenscheinlich hat die Kehrtwende in Sachen Kommunikation und Weiterentwicklung der App mit der Übernahme der hinter WeatherPro stehenden MeteoGroup durch den US-Riesen DTN zu tun. Im November ließ DTN verlauten, dass man die MeteoGroup in das vorhandene Firmenkonstrukt integriere und in der Folge auch abklären werde, wie genau der Auftritt der Marke künftig auszusehen hat. Seither ist es still um das Thema.

Unterm Strich bleibt zu hoffen, dass WeatherPro nicht das gleiche Schicksal wie einst Navigon ereilt. Hier befand Garmin nach der Übernahme, dass die Navigon-Apps nicht mehr nötig sind und hat die Marke im Anschluss mehr oder weniger still abgewickelt. Hoffnung macht immerhin die Android-Version von WeatherPro, diese wird weiterhin recht aktiv gepflegt.