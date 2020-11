Waze bereitet Sprung ins CarPlay-Dashboard vor

Erfreuliche Nachrichten für Waze-Nutzer. Die Navigations-App sollte demnächst auch einen Platz im CarPlay-Dashboard finden. Eine entsprechend angepasste Version findet sich bereits im Test.

Einem Bericht von The Verge zufolge haben Beta-Tester von Waze bereits Zugriff auf die neue Funktion. Offiziell will Waze die Erweiterung aber weder bestätigen, noch einen Termin für die geplante Freigabe nennen. Waze zählt nicht zuletzt aufgrund seiner Community-Funktionen zu den beliebtesten Navigations-Apps auch in Deutschland. Die Anwendung informiert mittels Live-Warnungen über Bau- und sonstige Gefahrenstellen und bezieht diese Informationen in die Routenplanung mit ein.

Bild: The Verge

Apple hat die überarbeitete Dashboard-Ansicht von CarPlay bereits vor einem guten Jahr mit iOS 13 eingeführt, zunächst allerdings nur den eigenen Apps einen Platz in der geteilten Ansicht genehmigt. Die Öffnung für Drittanbieter kam erst mit iOS 13.4 im Frühjahr 2020. Seither steht es Entwicklern offen, ihre Apps so zu programmieren, dass sie sich in Apples deutlich verbesserten Darstellungsmodus einfügen können.

Im CarPlay-Dashboard können beispielsweise gleichzeitig eine Navigation-App, Audioquelle und die Telefon-Anwendung angezeigt werden, sodass Nutzer nicht mehr ständig zwischen den einzelnen Programmen hin- und herspringen müssen. Bei Bedarf lassen sich die einzelnen Dashboard-Apps jederzeit per Fingertipp zum Vollbild erweitern.

Zu den wohl populärsten Apps im CarPlay-Dashboard dürfte Google Maps gehören. Die Entwickler der Navigations-App haben sich vergleichsweise viel Zeit gelassen, bis ihre Anwendung dann im August mit der neuen Ansicht kompatibel wurde. Mit TomTom Go wartet dagegen weiterhin eine derzeit besten Navigations-Apps auf eine entsprechende Erweiterung. Entsprechende Beta-Tests laufen bereits seit dem Sommer, doch gab es auch hier bislang von offizieller Seite weder eine Bestätigung, geschweige denn eine Terminankündigung.