watchOS 9.4 verhindert versehentliches Verschlafen

Die mit dem kommenden Update auf watchOS 9.4 verbundenen Verbesserungen für die Apple Watch beschränken sich – zumindest der offiziell von Apple veröffentlichten Übersicht zufolge – hierzulande auf einen einzigen Punkt. Damit wird dann allerdings ein Sachverhalt korrigiert, aufgrund dessen nicht wenige Besitzer der Uhr ab und an mal verschlafen haben. Aktive Wecker werden von watchOS 9.4 an nicht mehr stummgeschaltet, wenn man den Bildschirm der Uhr mit der Handfläche abdeckt.

Die zugrundeliegende Funktion heißt bei Apple „Für ‚Ton aus‘ abdecken“ und lässt sich in den Einstellungen der Apple Watch im Bereich „Töne & Haptik“ an- oder ausschalten. Ist diese Option aktiviert, so schaltet man die Apple Watch stumm, indem man deren Bildschirm mindestens drei Sekunden lang mit der Handfläche abdeckt.

Was im Kino oder in Besprechungen sehr hilfreich sein kann, hat bei Apple-Watch-Besitzern, die ihre Uhr auch über Nacht tragen, teils wenig erfreuliche Auswirkungen gehabt. So wurde, wenn man den Bildschirm versehentlich während des Schlafs abgedeckt hat, direkt auch ein gestellter Wecker mit stummgeschaltet. Dem will Apple mit der in watchOS 9.4 integrierten Änderung vorbeugen. In Zukunft kann es dann zwar weiterhin vorkommen, dass man die Uhr während des Schlafs versehentlich stummschaltet, ein aktiver Wecker wird aber weiterhin läuten.

Auf dem iPhone schon immer so

Auf dem iPhone wurde dergleichen schon von Beginn an berücksichtigt und Apple hat bereits von der ersten Generation des Geräts an darauf hingewiesen, dass der mechanische Stummschalter seitlich am Gerät und auch die Funktion „Nicht stören“ keinen Einfluss auf den Weckton haben. Auf diese Weise wird beim iPhone sichergestellt, dass ein gestellter Wecker unabhängig davon, ob der Besitzer des Geräts ansonsten keine Töne hören will, diesen sicher und zuverlässig weckt. Ausnahmen bestätigen allerdings auch hier die Regel. So hatte Apple diese Einstellung unter iOS 11 zeitweise versehentlich deaktiviert.

Apple hat gestern die letzten Vorabversionen von iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, macOS 13.3 und tvOS 16.4 für Entwickler freigegeben. Eine allgemeine Veröffentlichung in den nächsten Tagen ist zu erwarten.