iOS 16.4 Release Candidate bereitet finale Freigabe vor

iOS 16.4 befindet sich gemeinsam mit den neuen Softwareversionen für die Apple Watch, das iPad und den Mac auf der Zielgeraden. Apple hat die sogenannten Release-Candidate-Versionen (RC) der jeweiligen Updates für Entwickler freigegeben. Diese sind, soweit sich keine schwerwiegenden Fehler mehr finden, mit den finalen Versionen identisch. Dementsprechend darf man mit der baldigen Freigabe von iOS 16.4 & Co. für alle Nutzer rechnen – vielleicht sogar noch in dieser Woche.

Den spätesten Termin für die Bereitstellung der Updates für alle Nutzer sehen wir heute in einer Woche. Apple hat für den 28. März die Freigabe seiner separaten Klassik-App „Apple Music Classical“ angekündigt.

Wird HomeKit endlich repariert?

Über die diversen Fehlerbehebungen und Verbesserungen im Zusammenhang mit iOS 16.4 haben wir über die vergangenen Wochen hinweg schon informiert. Allem voran wird ja erwartet, dass Apple mit diesem Update endlich die letzten HomeKit-Probleme beseitigt und den Weg dafür freimacht, dass alle Nutzer auf die neue Architektur wechseln können. Aufgrund massiver Probleme wurde diese Option ja im Dezember kurzfristig wieder gestrichen.

Damit verbunden will Apple mit iOS 16.4 auch die Integration von Matter verbessern und unter anderem Probleme mit nicht reagierenden Geräten lösen. Verbesserungen darf man laut Apple auch im Zusammenhang mit der Sturzerkennung bei den iPhone-Modellen iPhone 14 und iPhone 14 Pro erwarten.

Erweiterte Duplikaterkennung und neue Emojis

An neuen Funktionen kündigt Apple Verbesserungen bei der Duplikaterkennung in der Fotos-App an. So sollen sich doppelte Fotos damit jetzt auch in einer freigegebenen iCloud-Fotobibliothek suchen lassen.

Natürlich darf mit iOS 16.4 die für ein .4-Update mittlerweile traditionelle Erweiterung der Emoji-Auswahl nicht fehlen. Apple ergänzt diesmal 21 neue Grafiken, darunter Tiere, Handgesten und Objekte wie etwa ein Fächer oder Rumba-Rasseln.