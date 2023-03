Audible-Hörbücher für 2,95 Euro pro Monat

Alle Infos zu der nur für kurze Zeit verfügbaren Aktion findet ihr hier bei Amazon . Das zusätzliche 15-Euro-Guthaben muss bis spätestens 3. Mai genutzt werden, damit es nicht verfällt. Amazon weist darauf hin, dass das Angebot nur für für ausgewählte Neukunden, sowie für alle Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten

Das zusätzliche Guthaben in Höhe von 15 Euro wird als Gutschein per E-Mail zugestellt und kann optional zum Einzelkauf von weiteren Hörbüchern aus dem Programm von Audible verwendet werden.

Die 2,95 Euro pro Monat sind wie Hörbuch-Nutzer wissen bereits ein hervorragender Preis dafür, dass man sich hier jeweils ein Hörbuch freier Wahl aus dem umfassenden Angebot von Audible aussuchen kann. Obendrauf hat man während des Abo-Zeitraums dann noch Zugriff auf den Flatrate-Pool „Enthalten im Abo“, der in etwa mit dem Hörbuch-Angebot von den Musikdiensten vergleichbar ist mit zahlreichen Hörbücher aus allen Sparten enthält. Zudem bietet Audible für Abonnenten auch diverse exklusive Originals-Podcasts an.

