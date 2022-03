watchOS 8.5: Die Apple Watch wird ihre Ladeprobleme nicht los

Interessant: Vereinzelt berichten Anwender darüber, dass die Schnellladefunktion vorhanden ist, wenn Apples Ladepuck mit USB-C-Stecker nicht in ein Netzteil, sondern in einem Mac gesteckt wird, doch auch dieses Verhalten scheint sich nicht durch die Bank weg reproduzieren zu lassen.

Auch die jüngste Version des Apple Watch-Betriebssystems scheint nicht in der Lage die bereits kurze Zeit nach dem Marktstart der Apple Watch Series 7 beobachteten Ladeprobleme aus der Welt zu räumen. Dies legen mehrere Nutzerbeobachtungen nahe, die sowohl in Apples offiziellem Hilfebereich veröffentlicht als auch in Online-Foren wie reddit.com geteilt wurden .

Insert

You are going to send email to