Apple Watch: watchOS 8.3 bringt Ladeprobleme zurück

Anders als die vorherigen Apple Watch-Modelle setzt die aktuelle Apple Watch Series 7 erstmals auf einen neuen Schnelllade-Standard, der einen bis zu 33 Prozent schnelleren Ladevorgang als bei der Apple Watch Series 6 liefern soll. Laut Apple sei dafür das gesamte Lade­system der Computeruhr überarbeitet worden.

Der Ladepuck mit USB-C-Stecker ist nun in der Lage die Apple Watch in nur 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent Akku-Kapazität zu bringen. Einzige Voraussetzung: Der Ladepuck muss an einem UBS-C-Netzteil hängen, das 20 Watt Ladeleistung nach dem Power-Delivery-Standard zur Verfügung stellt.

Erst watchOS 8.1.1 besserte nach

In der Theorie bringt Apples neueste Computeruhr in Sachen Lade­-Architektur also nur Verbesserungen mit, in der Praxis ist Apple immer noch dabei das neue Schnellladesystem für den Alltagseinsatz zu optimieren. Zuletzt sollte das Mini-Update auf watchOS 8.1.1 die Ladeprobleme aus der Welt schaffen, die bei mehreren Besitzern der Apple Watch Series 7 aufgetaucht waren. Nun scheint watchOS 8.3 für neue Probleme zu sorgen.

Drittanbieter-Hardware betroffen

Wie mehrere Anwender berichten hat die Apple Watch Series 7 seit der letzten System-Aktualisierung vor allem Probleme bei der Nutzung von Lade-Accessoires von Drittanbietern. Sobald magnetische Ladepucks von Dritten oder die beliebten Schreibtisch-Ständer zum Einsatz kommen, die neben Ladeoptionen für iPhone und AirPods häufig auch einen gesonderten Ladepuck für die Apple Watch anbieten, scheint sich das jüngste Modell der Apple Watch nicht mehr laden lassen zu wollen.

Entsprechende Wortmeldungen trudeln seit Freigabe von watchOS 8.3 in Online-Foren, auf dem Community-Portal Reddit und auch in Apples offiziellem Support-Forum ein. Während einige ihre Zubehör-Produkte nach einem Neustart der Apple Watch für kurze Zeit wieder wie gewohnt nutzen konnten, versagen diese bei anderen seit dem letzten Update auf ganzer Linie.