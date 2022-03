Zum Start von Mela 3: Synthesizer- und Effekt-App Mela 2 kostenlos

Um auf die Verfügbarkeit seiner neuen Synthesizer- und Effekt-Applikation Mela 3 aufmerksam zu machen, bietet der App-Entwickler Nikolozi Meladze die Vorgängerversion Mela 2 zum kostenlosen Download im App Store an. Diese lässt sich auf Mac, iPhone und iPad einsetzen und kann sowohl als eigenständige Anwendung für kreative Musik-Sessions genutzt werden, als auch in Kombination mit anderen Musik-Apps wie BeatMaker, GarageBand und Logic Pro.

So bietet sich Mela diesen als sogenannte „Audio Unit Plug-in“ an, was euch ermöglicht die App in Drittanwendungen als Effektmodul zu laden und einzusetzen. Mela versteht sich auf das Auswerten von MIDI-Kommandos und unterscheidet zwei grundsätzliche Einsatzmodi: Mela als Synthesizer (Synth Audio Unit Extension) und Mela als Effekt-Maschine.

Mela 2 als Synthesizer

Als eigenständiger Synthesizer genutzt, bringt Mela 4 Oszillatoren und zwei Filter mit, deren Klang sich mit der üblichen Palette aus Compressor, Chorus, Flanger, Delay, Phaser und Verzerrer an den eigenen Geschmack anpassen lässt. Virtuelle Tasten erlauben das Spielen direkt auf dem Mobilgerät, die vielen Einstelloptionen freuen die hier mitlesenden Musik-Nerds.

Mela 2 als Effektmodul

ls Effektmodul lässt sich Mela in all jenen Applikationen laden, die sich auf den Einsatz von „Audio Units“ verstehen und verspricht sich dabei Reibungslos auf den Wechsel der Geräte einstellen zu können. Wer etwa ein Garageband-Projekt am iPhone startet und Mela hier nutzt, kann dieses am Mac weiter bearbeiten und Mela hier genau so laden wie auf dem Mobilgerät.

Mela 3

Sollte euch der Gratis-Download (mit integrierter Spendenfunktion) zusagen, dann schaut euch unbedingt auch die Info-Seite der neuen Version 3.0 an, auf der Entwickler Nikolozi Meladze die Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger auflistet.