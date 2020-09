watchOS 7 Public Beta 5 steht zum Download bereit

Nachdem Apple am Mittwoch bereits neue Testversionen für iOS 14 und iPadOS 14 ausgegeben hat, steht jetzt auch watchOS 7 Beta 5 für alle Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm zur Verfügung.

Apple kümmert sich auch mit diesem Update wieder um Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen, dabei wurde den Entwicklern zufolge gezielt auch der Schlafmodus verbessert. Auch das Update von älteren Modellen der Uhr auf watchOS 7 läuft Anwendern zufolge besser, wobei Apple immer noch darauf hinweist, dass es zu Speicherproblemen kommen und es damit verbunden erforderlich sein kann, die Uhr vor dem Update vom iPhone zu entkoppeln.

watchOS 7 bringt eine Vielzahl von Neuerungen, darunter neue Zifferblätter, eine Funktion zur Schlafüberwachung und ein Händewaschen-Timer, der beim Heimkommen auch ans Händewaschen erinnern kann. Die Apple Watch bietet mit watchOS 7 auch die Möglichkeit, Zifferblätter mit andern Trägern der Uhr zu teilen. Einen ausführlichen Überblick über alle mit watchOS 7 verbundenen neuen Funktionen findet ihr hier.

Wer an dem in diesem Jahr erstmals verfügbaren öffentlichen Beta-Test von watchOS teilnehmen will, findet auf der Webseite zu Apples Beta Software-Programm weiterführende Informationen. Voraussetzung ist die Teilnahme am Beta-Test von iOS 14, auf dem betreffenden iPhone der Bezug der Beta-Versionen über ein entsprechendes Profil aktiviert werden. watchOS 7 setzt mindestens eine Apple Watch Series 3 voraus.