Apple Music Beta weist auf Abo-Paket „Apple One“ hin

Vergangenen Monat schon gab es recht eindeutige Hinweise darauf, dass Apple ein „Kombi-Abo“ mit Namen Apple One in Planung hat. Jetzt scheint es, als hätten wir eine Bestätigung seitens Apple. In der neuesten Beta-Version von Apple Music für Android finden sich Hinweise auf ein entsprechendes Angebot.

Mitarbeiter der Webseite 9to5Google haben die neue Android-Version 3.4.0 von Apple Music analysiert und sind im Programmcode auf eindeutige Hinweise auf ein kommendes „Apple One“-Abo gestoßen.

Neben Texthinweisen wie „Subscription Bundle“ und „Included in Apple One“ fanden sich auch die eindeutigen Sätze „Your Apple Music subscription will be included in Apple One starting %s. You will not be charged for both subscriptions.“ oder „You can manage your Apple One subscription using your iPhone, iPad, Apple TV or Mac.“

Offen bleibt bislang, welche der Apple-Angebote sich in „Apple One“ bündeln lassen und zu welchen Preisen Apple das Paket anbietet. Erleuchtung diesbezüglich bringt vielleicht schon der kommende Dienstag. Eine entsprechende Ankündigung wäre im Rahmen von Apples „Time flies“-Event zumindest denkbar.