watchOS 7: Probleme mit Akku, GPS-Strecken und unvermittelten Neustarts

Mit der Freigabe von watchOS 7 hat Apple zahlreiche neue Funkionen eingeführt, allerdings häufen sich auch die Problemberichte im Zusammenhang mit der neuen Software für die Apple Wach. Drei Schwerpunkte sind auszumachen: Schlechte Akkuleistung, unvermittelte Neustarts und die fehlende Aufzeichnung von GPS-Strecken.

Beginnen wir mit den Berichten zu drastisch schlechteren Akkulaufzeiten nach dem Update. Generell muss man hier immer im Auge behalten, dass die Apple-Uhr ebenso wie ein iPhone im Anschluss an große iOS-Updates in der Regel deutlich intensiver genutzt wird, um alle Neuerungen auszuprobieren. Daher sollte man sich in den ersten Tagen mit entsprechender Kritik zurückhalten. Mittlerweile scheint sich aber zu bestätigen, dass hier etwas im Argen liegt. Unzählige Kommentare in Apples Supportforen werden hier von zahlreichen Lesermeldungen ergänzt. Das Problem scheint vom Modell der Uhr unabhängig zu sein und Nutzer berichten, dass sie teils nachmittags schon nachladen müssen und der Tag mit deutlich weniger Restladung als bisher endet.

Offenbar nicht mit der Akku-Problematik zusammenhängend sind zudem unvermittelte Neustarts der Uhr. Dies geschieht Leserberichten zufolge teils mehrmals am Tag und ohne ersichtlichen Grund.

Ausgesprochen weit verbreitet scheint ein Problem mit der Anzeige von GPS-Karten in der App Fitness (ehemals Aktivität) zu sein. Hier wird von zahlreichen Nutzern einstimmig berichtet, dass mit der Apple-Uhr aufgezeichnete Aktivitäten nach Abschluss zwar in der Fitness-App auf dem iPhone angezeigt werden, jedoch die GPS-Strecke auf der Karte fehlt. Teils werden gar keine Streckeninformationen angezeigt, teils sind nur die Start- und Endpunkte sichtbar.

Einen Lösungsansatz können wir leider zu keinem dieser Probleme liefern. Den Erfahrungsberichten zufolge zeigen die üblichen Maßnahmen wie Entkoppeln und erneutes Verbinden keine Wirkung. Somit bleibt Betroffenen wohl nichts übrig, als auf eine Fehlerbeseitigung seitens Apples zu warten.