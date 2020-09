WeekCal rudert zurück – FirstSeed Calendar als Abo-freie Alternative

Die Entwickler der Kalender-App WeekCalendar haben offenbar auf den Unmut ihrer Kunden und die Kritik an ihrem neu eingeführten Abo-Modell reagiert. Mit dem heute veröffentlichten Update auf Version 13.2.2 wird die Anwendung wieder benutzbar. Ursprünglich vorhandene Ansichten sind wieder verfügbar und die neu hinzugekommenen Premium-Blockaden wurden entfernt.

Eine Stellungnahme der Entwickler konnten wir bislang nicht auftreiben. Doch scheint unbestreitbar, dass der Rückzieher als Reaktion auf die große Zahl negativer Bewertungen und die begleitende Berichterstattung zu sehen ist.

Wir haben zuvor aufgrund zahlreicher Leserzuschriften über den neu eingeführten Abo-Zwang berichtet. Für verständlichen Ärger hatte die Tatsache gesorgt, dass die Entwickler mit dem Abo keine neuen Funktionen verbunden, sondern ursprünglich vorhandene App-Optionen weggestrichen haben.

Dazu passend wollen wir auf die bislang von uns nicht erwähnte Kalender-Alternative FirstSeed Calendar hinweisen. Die iPhone-Version ist auch für die Apple Watch optimiert und lässt sich kostenlos laden und testen. Den vollen Funktionsumfang kann man per In-App-Kauf zum Preis von 6,99 Euro erwerben.

Wir selbst haben FirstSeed auf dem iPhone noch nicht genutzt, doch mittlerweile schon mehrere positive Leserzuschriften dazu erhalten. Zuletzt schreibt Raphael:

Da WeekCal sich gerade ins Abseits manövriert hat: schaut euch unbedingt mal diese Kalender-App an. Ich habe so viele Apps durchprobiert und bin vor zwei Jahren dort gelandet. Diese App ist so wahnsinnig gut durchdacht, sehr hübsch anzusehen und liefert regelmäßig und zeitgemäß Updates nach.