watchOS 26 bringt Liquid Glass, Notizen-App und neue Gesten

Apple hat watchOS 26 für alle kompatiblen Apple Watch Modelle veröffentlicht. Das Update erweitert sowohl Fitnessfunktionen als auch Kommunikationsmöglichkeiten und bringt gleichzeitig ein überarbeitetes Design, das besser zu iPhone, iPad und Mac passt.

Neue Drehgeste und mobile Notizen-App

Mit Liquid Glass zieht ein neuer Look auf der Apple Watch ein. Transparente Symbole und Steuerelemente sollen Inhalte stärker in den Vordergrund rücken. Auch das Kontrollzentrum sowie Widgets im Smart Stapel wurden optisch angepasst und lassen sich flexibler nutzen. Ein neues Zifferblatt zeigt Fotos und Uhrzeit in neuen Liquid-Glass-Kombinationen, während Apps überarbeitete Steuerelemente erhalten.

Neben der Optik bringt watchOS 26 neue Gesten. Durch eine einfache Drehbewegung des Handgelenks können Benachrichtigungen geschlossen oder eingehende Anrufe stummgeschaltet werden. Die Lautstärke von Siri und Mitteilungen passt sich zudem automatisch der Umgebung an. Eine weitere Ergänzung ist die Notizen-App, die jetzt auch direkt auf der Apple Watch genutzt werden kann.

Fitnessfunktionen und Kommunikation im Alltag

Im Bereich Training bietet die neue „Workout Buddy“-Funktion personalisierte Anfeuerungen auf Grundlage der eigenen Daten – ist zum Auftakt allerdings nur in englischer Sprache verfügbar. Die Trainings-App wurde überarbeitet und zeigt wichtige Funktionen nun über Tasten an den vier Ecken des Displays. Ergänzend schlägt Apple Music Playlists passend zum Workout vor.

Auch die Kommunikationsfunktionen wurden ausgebaut. Nachrichten unterstützen Live-Übersetzungen, Hintergründe und intelligente Aktionen, die abhängig vom Gesprächsinhalt vorgeschlagen werden.

Mit dem aktualisierten Smart Stapel liefert die Uhr Hinweise, die sich an Tageszeit und Nutzung orientieren. Außerdem zeigt das Fotozifferblatt nun wechselnde Bildvorschläge. Die Galerie der Zifferblätter wurde übersichtlicher gestaltet.

iOS 26 muss bereits installiert sein

watchOS 26 setzt ein iPhone 11 oder neuer beziehungsweise ein iPhone SE ab der zweiten Generation mit installiertem iOS 26 voraus. Unterstützt werden die Apple Watch SE ab der zweiten Generation, die Apple Watch Series 6 bis hin zur aktuellen Series 11 sowie die Modelle Apple Watch Ultra, Ultra 2 und Ultra 3.