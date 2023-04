Apple-Guthaben und waipu.tv diese Woche mit Rabatt

Unterm Strich bedeutet dies, dass ihr für zwölf Monate lang 8,70 Euro statt 12,99 Euro monatlich für waipu.tv alleine oder 16,41 Euro statt 24,49 Euro für waipu.tv im Paket mit Netflix bezahlt. Das kostenpflichtige Paket von waipu.tv bietet Streaming-Zugriff auf insgesamt 233 Sender, 219 davon in HD-Qualität. Die Auswahl enthält auch verschiedene Pay-TV-Sender, darunter 13th Street, SYFY, Warner TV Serie, Sony AXN, HISTORY, Romance TV, SPORT1+ und mehr. Damit verbunden stehen Abonnenten 100 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung. Der Zugriff auf das Angebot kann per App, Smart-TV oder Computer und mit bis zu vier Streams gleichzeitig erfolgen.

Vom heutigen 3. April bis Sonntag, 9. April bekommt man in Verbindung mit dem Kauf von Apple-Guthaben in den REWE-Filialen oder auf der REWE-Kartenwelt-Webseite die 20-fachen Payback-Punkte. Unterm Strich kommt dies einem Rabatt von 10 Prozent gleich, die maximale Anzahl ist allerdings auf 1000 Punkte (also die 100-Euro-Karte) begrenzt.

Auch in der aktuellen Woche könnt ihr beim Kauf von Apple-Guthaben sparen – vorausgesetzt wird allerdings, dass ihr mit dem Bonusprogramm Payback kein Problem habt. Die indirekt 10 Prozent Rabatt gibt es nämlich nur in Verbindung mit einem Payback-Konto.

