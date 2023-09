iPhone 15: Ein regulärer USB-C-Port ganz ohne Einschränkungen

Den Wechsel vom Lightning-Port auf die USB-C-Buchse beim iPhone 15 haben wir den Elektroschrott-Vorgaben der Europäischen Union zu verdanken. Um den starke wachsenden Berg an E-Waste in Zaum zu halten, haben die Regulierer in Brüssel die Hersteller von Mobilgeräten dazu verdonnert einen einheitlichen Ladestandard einzusetzen.

Ein Wechsel der für Apples mit Umsatzeinbußen einhergeht. Mussten Zubehör-Anbieter für Kabel und Accessoires mit Lightning-Steckern bislang für eine Lizenz bezahlen, um den vollen Zugriff auf Apples hauseigenen Port zu erhalten, kann Apple zukünftig keine Gebühren mehr für den Branchenstandard USB-C geltend machen.

Entsprechend kursierte im Vorfeld der iPhone-15-Präsentation vor einer Woche das Gerücht, Apple könnte den USB-C-Port der nächsten iPhone-Generation künstlich beschränken, um Zubehör-Anbieter weiter zur Kasse bitten zu können. Nur wer sich von Apple freischalten lässt, so die Befürchtungen, würde den USB-C-Port in Sachen Leistung und Datendurchsatz voll ausreizen können.

Erwartet wurde ein Zwei-Klassen-Zubehörmarkt. Unlizenzierte Ladekabel würden das iPhone langsamer laden, geringere Datenraten zur verfügung stellen und können nicht zum Laden von AirPods und anderen Gering-Verbrauchern direkt am iPhone eingesetzt werden. Nur teure Ladestrippen mit Apples MFi-Logo würden den USB-C-Port in vollem Umfang freischalten. Dem ist nicht so.

Alle Modelle der neuen iPhone-15-Familie setzten auf reguläre USB-C-Ports. Nach Norm gefertigt und je nach Geräte-Typ mit voller Unterstützung für USB 2 und 3 und USB-Power-Delivery (PD). Während das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus USB 2 mit einem maximalen Datendurchsatz von 480 Mbit/s unterstützen, bieten das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max USB 3 mit einem maximalen Datendurchsatz von 10 Gbit/s.

Um die USB-3-Geschwindigkeiten voll auszunutzen wird allerdings auch ein USB-3-Kabel benötigt. Dieses verkauft Apple für zusätzlich 79 Euro. Der iPhone-15-Familie liegt im Lieferumfang nur ein USB-2-Kabel bei.

Wie Apple in einem neuen Support-Dokument zum USB-C-Port des iPhone 15 ausführt, bietet dieser verbundenen Verbrauchern wie den AirPods eine Ladeleistung von bis zu 4,5 Watt an.