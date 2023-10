watchOS 10: Fürs Kontrollzentrum drücken statt wischen

Der Funktionsumfang des Kontrollzentrums der Apple Watch bleibt ansonsten im gewohnten Rahmen erhalten. Um auszuwählen, welche Symbole hier angezeigt werden und in welcher Reihenfolge sich die Einstellungen präsentieren sollen, scrollt ihr ans untere Ende des Kontrollzentrums und wählt dort die Option „Bearbeiten“ aus. Aus dieser Übersicht heraus könnt ihr einzelne Elemente entfernen oder hinzufügen und die Anzeigefolge der Symbole bearbeiten, indem ihr diese im „Wackelmodus“ an die gewünschte Position verschiebt.

Wischt man unter watchOS 10 vom unteren Bildschirmrand nach oben, so werden hier gleichermaßen wie beim Drehen der digitalen Krone die als „Smarter Stapel“ konfigurierten neuen Widgets angezeigt . Das Kontrollzentrum lässt sich dagegen und gleichermaßen ein- und auch ausblenden, in dem man die Seitentaste der Uhr drückt.

