Apple Watch: „Smart-Stapel“ verwenden und konfigurieren

Für mehr Übersicht bietet watchOS 10 auch die Möglichkeit, einzelne Widgets anzupinnen, sodass diese stets an oberster Stelle im Smart-Stapel angezeigt werden. Diese Option findet sich ebenso wie die Möglichkeit zum Entfernen einzelner Widgets im Bearbeiten-Modus der Stapel. Ihr erreicht diese Ansicht, in dem ihr den Smart-Stapel öffnet und den Finger auflegt, bis die Symbole für Entfernen und Anpinnen angezeigt werden. Ein oben angepinntes Widget lässt sich dort wieder entfernen, indem man ein weiteres mal auf das entsprechende Symbol tippt.

