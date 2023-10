Der Apple-Pay-Chip in Apples jüngster iPhone-Generation kann offenbar durch drahtlose Ladegeräte beschädigt werden. Dies geht aus Erfahrungsberichten betroffener iPhone-15-Besitzer hervor, die ihre Geräte auf den drahtlosen Fahrzeugladegeräten des Automobilherstellers BMW mit Strom versorgt haben.

If you have a BMW and have purchased an iPhone 15, Do NOT put your phone on the cars surface charger. It will cause the digital card reader to fail and you will HAVE to get another phone because they don’t have capacity to fix it yet.

