Wasserkocher mit App-Steuerung: Xiaomi mit neuem Pro-Modell

Im Mai 2019 haben wir uns auf ifun.de ausführlich mit dem Xiaomi Wasserkocher Mi Smart Kettle beschäftigt und diesen seitdem täglich im Einsatz. Das Modell mit integriertem Bluetooth-Modul, App-Anbindung und 1,5 Liter Fassungsvermögen bleibt eine Empfehlung – auch für Anwender, die nicht vorhaben die smarten Komponenten des Wasserkochers in Anspruch zu nehmen.

So punktet das Xiaomi-Modell mit einem zurückhaltendem Design, das im Gegensatz zur üblichen Auswahl des örtlichen Elektro-Fachmarktes angenehm schlicht ausfällt, setzt auf berührungsempfindliche statt mechanische Bedienelemente zum Kochen und Aufwärmen und lässt das Wasser nicht mit Kunststoff in Berührung kommen. Dies berührt im Xiaomi-Wasserkocher ausschließlich die Edelstahlwand, die außen mit Kunststoff verkleidet ist und so vor verbrannten Fingern schützt.

Das bisherige Modell: Xiaomi Mi Smart Wasserkocher im Video

Bei uns hat der Xiaomi-Wasserkocher den teureren Konkurrenten von Muji abgelöst – jetzt steht mit dem neuen Pro-Modell ein Nachfolger mit integrierter Temperatur-Anzeige bereit.

Mit digitaler Temperatur-Anzeige

Der neue Xiaomi-Wasserkocher Mi Smart Kettle Pro besitzt weitgehend identische Leistungsdaten (1800 Watt, 1,5 Liter, Warmhaltefunktion von bis zu 12 Stunden) ordnet die Bedienelement jedoch neu an und bietet nun ein Digital-Display zum Ablesen der Ist-Temperatur im Inneren an.

Mit einem Verkaufspreis von 49,99 Euro nur knapp 5 Euro teurer als das Modell von 2019 verfügt der Mi Smart Kettle Pro über eine Schnellkoch-Funktion, die das Aufkochen des Wassers innerhalb von fünf Minuten bewirbt und lässt sich ebenfalls durch die Xiaomi Home-App fernbedienen.

bei Amazon Deutschland teilen sich das bislang erhältliche Modell und die neue Pro-Version die Bewertungen, was beim Suchen entsprechender Produkt-Rezensionen leider irritiert.