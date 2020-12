„Exposure Notification Security“: Video-Vortrag zur Corona-Warn-App

Zeit für eine weitere Video-Empfehlung vom diesjährigen Chaos Communication Congress beziehungsweise der coronabedingt ins Netz verlagerten Ausweichveranstaltung RC3, die uns bereits gestern mit einem sehenswerten Video zur Geschichte der Corona-Warn-App versorgte – ifun.de berichtete.

Das Fundament der Corona-Warn-App

In dem thematisch verwandten Beitrag „Exposure Notification Security“ erörtert Dr. Jiska Classen von der Technischen Universität Darmstadt die Frage, ob die Wahl der Bluetooth-Schnittstelle zur Kontakt-Nachverfolgung alternativlos war und welche Security-Implikationen hier berücksichtigt werden müssen.

Das 40-Minuten-Video beleuchtet die technischen Hintergrunde der von Google und Apple gemeinsam erarbeiteten Software-Lösung, persönliche Kontakte über den Austausch anonymer Bluetooth-Pakete nachverfolgbar zu machen.

Akkuverbrauch, Alternativen, Audio-Tracking

Classens Auseinandersetzung geht auf den Akkuverbrauch der Bluetooth-Lösung ein, setzt sich mit möglichen Tracking-Alternativen über WLAN, GPS oder gar Audio auseinander und lässt auch die möglichen Angriffspunkte des gewählten Verfahrens nicht unter den Tisch fallen.

Gezielte Angriffe auf das System seien zwar möglich, wären allerdings mit einem großen Einsatz von Ressourcen verbunden und damit sehr unwahrscheinlich.

Letztendlich empfiehlt die Wissenschaftlerin des „Secure Mobile Networking Lab“ der TU Darmstadt die Nutzung der Corona-Warn-App ausdrücklich. Zwar seien hier noch immer zahlreiche Baustellen zu berücksichtigen, diese sollten die Verbraucher jedoch nicht davon Abhalte die offizielle Smartphone-Applikation der Bundesregierung auf ihren Geräte zu installieren. Eine deutsch übersetzte Version des Vortrages wartet hier auf euch.

Weiteres iPhone-Video im Anmarsch

Neben den beiden Video-Beiträgen „Exposure Notification Security“ und „Die Geschichte der Corona-Warn-App“ warten wir derzeit noch auf den Talk „Fuzzing the phone in the iPhone“, der in kürze auf dieser Webseite veröffentlicht werden dürfte.