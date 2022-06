Wasserdichte Handyhülle im Doppelpack für 9 Euro

Die wasserdichte Handyhülle von Syncwire präsentiert sich als einfache und praktische Option wenn es darum geht, das iPhone oder auch ein anderes Handy-Modell vor Wasser zu schützen. Sei es beim Standup-Paddeln oder schlicht beim Besuch im Freibad oder am Badesee.

Besonders attraktiv macht das Ganze dann noch das aktuelle Sonderangebot des Anbieters. Mit dem Rabattcode PC4160617 kann man den Preis für das Doppelpack an der Amazon-Kasse auf schlappe 9,29 Euro senken.

Die Syncwire-Hülle kommt mit einer Schlaufe zum Umhängen, das iPhone beziehungsweise Handy-Modelle mit bis zu 7 Zoll Bildschirmgröße lassen sich schnell und unkompliziert darin unterbringen und ist dem Hersteller zufolge darin nach IPX8 auch bei dauerhaftem Eintauchen in Wasser geschützt. Die Fenster an Vorder- und Rückseite ermöglichen nicht nur den Blick auf das iPhone, sondern erlauben auch eine Bedienung des Geräts in der Hülle inklusive der Verwendung der Kamera – letzteres sagt zumindest die Beschreibung. Nur der Touch-ID-Sensor ist selbstredend in der Hülle nicht verwendbar, hier muss man mit der Code-Eingabe vorlieb nehmen. Bewerkstelligt wird all dies durch die einfache Kombination aus einer Kunststoffhülle mit seitlicher Verstärkung und einer wasserdichten Verschlussklammer mit Lanyard-Halterung – die zugehörige Trageschlaufe wird mitgeliefert.

Angesichts der Tatsache, dass es sich hier um eine geräteunabhängige Lösung handelt, muss man optische Abstriche hinnehmen. Doch wer schon mal eine passgenaue wasserschützende Hülle für das iPhone verwendet hat, weiß die Einfachheit der Umhängetasche gegenüber dem aufwändigen Montieren einer Spezialhülle vielleicht zu schätzen. Für Tauchgänge würden wir zwar weiterhin auf speziell dafür ausgelegtes Zubehör setzen, doch bei einfacheren mit Wasser verbundenen Tätigkeiten sollte die wasserdichte Umhängetasche durchaus genügen.