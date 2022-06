Philips Hue stellt Lichtschienensystem und neuen Wandschalter vor

Philips Hue hat seine Produktneuheiten für das Jahr 2022 vorgestellt. Die bemerkenswerteste Ankündigung ist sicherlich das neue Lichtschienensystem Philips Hue Perifo. Wahlweise über eine Steckdose oder einen Wandanschluss mit Strom versorgt, lassen sich hier bis zu 18 Philips-Hue-Lampen, darunter Spots, Pendelleuchten, Gradient Light Tubes und Light Bars, flexibel in einer Beleuchtungsschiene positionieren.

Das neue Philips-System erlaubt es, die einzelnen Elemente auf eine Länge von bis zu 15 Metern zusammenzustecken und lässt sich an der Wand oder an der Decke montieren. Die Schienen sind wahlweise mit einem halben Meter, einem Meter oder anderthalb Metern Länge erhältlich. Als Besonderheit kann man vermerken, dass sich die Schienen auch über Ecken hinweg verlegen lassen.

Philips Hue Perifo Set soll mit verschiedenen Starterkits in den Farben Schwarz oder Weiß im Sommer mit folgenden Preisempfehlungen in den Handel kommen:

Philips Hue Perifo Set 3er Pendelleuchte EUR 649,99

Philips Hue Perifo Set 4 Spots Deckenleuchte EUR 749,99

Philips Hue Perifo Set 3 Spots Lightbar Deckenleuchte EUR 799,99

Philips Hue Perifo Set 3 Spots Wandleuchte EUR 649,99

Philips Hue Perifo Set Wandleuchte Gradient Tube EUR 799,99

Philips Hue Perifo Schienensystem EUR 49,99 – 89,99

Philips Hue Perifo Verbindungsstücke EUR 19,99 – 29,99

Philips Hue Perifo Netzteil für Wand oder Decke EUR 99,99

Philips Hue Perifo Leuchten EUR 119,99 – 299,99

Philips Hue Go portable Tischleuchte

Als Weiterentwicklung der drahtlosen Lampe Go bietet Philips Hue künftig auch eine für den Außeneinsatz geeignete und gegen Staub und Sprühwasser geschützte Tischlampe im klassischen „Pixar-Stil“ mit kleinem Schirm an. Die Lampe kommt zusammen mit einer drahtlosen Ladestation und lässt sich abhängig von der gewählten Helligkeit zwischen sechs und 48 Stunden ohne Steckdose betreiben. Einmal leer, kann der integrierte Akku in lediglich zwei bis drei Stunden wieder vollständig aufgeladen werden. Die Preisempfehlung für die ab Sommer erhältliche Philips Hue Go portable Tischleuchte liegt bei 149,99 Euro.

Philips Hue Tap Dial-Schalter

Mit dem Tap Dial Schalter hat Philips Hue zudem einen neuen Fernbedienungsschalter im Programm, dessen vier Tasten sich zu einem Kreis zusammensetzen und von einem Drehring eingefasst werden. Die Belegung der einzelnen Tasten lässt sich wie gewohnt durch die Philips Hue App festlegen, zudem kann der äußere Ring als Dimmregler verwendet werden. Durch schnelles oder langsames Drehen des äußeren Rings wird das Licht stufenlos gedimmt oder aufgehellt. Die mitgelieferte Wandhalterung passt dem Hersteller zufolge dank ihrer standardisierten Abmessungen perfekt zu jedem Schalterprogramm. Auch lässt sich der Schalter wie seine Vorgänger in HomeKit integrieren. Der neue Philips Hue Tap Dial-Schalter ist in Schwarz und Weiß ab sofort zum Preis von 49,99 Euro erhältlich.

Philips Hue betont kommende Matter-Kompatibilität

Am Rande der Vorstellung der neuen Produkte hat Philips Hue noch einmal betont, dass man den für Herbst angekündigten, herstellerübergreifenden Smarthome-Standard Matter in vollem Umfang unterstützen will und auch alle mit der Philips Hue Bridge kompatiblen Produkte sich über Matter ansprechen lassen werden.