Wasserdichte Bluetooth-Speaker: Anker und Aukey mit Aktionen

Die beiden Zubehör-Anbieter Anker und Aukey haben Gutscheine für ihre beliebten Bluetooth-Lautsprecher ausgegeben, die je nach Modell zwischen 5 und 10 Euro vom Verkaufspreis abziehen.

Anker bietet sowohl für seinen SoundCore 2 als auch für das Nachfolgemodell, den SoundCore 3, je einen 10-Euro-Gutschein auf der Amazon-Produktseite an und drückt die Verkaufspreise so auf 29 Euro beziehungsweise auf 45,99 Euro.

Der SoundCore 3 wurde erst im vergangenen Dezember vorgestellt – ifun.de berichtete – bringt es auf eine 24 Stunden Akkulaufzeit und ist so wasserdicht, dass auch ein vorübergehender Tauchgang ausgehalten werde kann.

Der Nachfolger des SoundCore 2 besitzt eine Soundleistung von 16 Watt (2x 8 Watt), lässt sich in etwa vier Stunden komplett aufladen und funkt per Bluetooth 5.0. Wer mehr als einen SoundCore 3 besitzt kann diese per PartyCast-Technologie miteinander koppeln und Audio synchron abspielen.

Produkthinweis Soundcore 3 Bluetooth Lautsprecher von Anker, mit Stereo-Sound, Audiotreiber mit Titan-Membran, PartyCast, BassUp, 24... 45,99 EUR

Produkthinweis Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Fantastischer Sound, Enormer Bass mit Dualen Bass-Treibern, 24h Akku,... 29,99 EUR 39,99 EUR

28 Stunden Akku bei Aukey

Ebenfalls relativ neu ist auch der konkurrierende Aukey-Speaker SK-A2, der in Deutschland seit April verfügbar ist – ifun.de berichtete. Für diesen steht zur Stunde ein 5-Euro-Gutschein bereit, der den Verkaufspreis auf 24,74 Euro reduziert.

Auch das Aukey-Modell spricht Bluetooth 5.0, wird vom Hersteller als wasserdicht beworben und besitzt neben einer 3,5mm-Buchse für den AUX-Eingang einen USB-C-Port über den der integrierte 2200mAh-Akku geladen wird. Dieser soll es auf eine unterbrechungsfreie Musikwiedergabe von 28 Stunden bringen, setzt dabei allerdings auf eine Soundleistung von nur 10 Watt.

Wie die Konkurrenz von Anker, lassen sich auch die Aukey-Lautsprecher zusammenschließen, um Musik so synchron wiederzugeben. Während Ankers PartyCast hier jedoch bis zu 100 Einheiten synchronisiert, schafft Aukey lediglich die Verbindung von zwei Lautsprechern.