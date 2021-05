iOS 14.5: Radrouten, Verkehrsmeldungen, Ankunftszeit

Mittlerweile hat Apple auch die deutschsprachige Fassung des offiziellen Online-Handbuches für iPhone-Besitzer überarbeitet und geht hier nun auch auf die von iOS 14.5 neu eingeführten Funktionen ein. Was hier beim Lesen mal wieder auffällt: Auf viele der teils auch schon seit iOS 14 erhältlichen Funktionen müssen Anwender hierzulande nach wie vor verzichten.

Verkehrsmeldungen

Die neuen Verkehrsmeldungen gehören dazu, die sich in der Karten-Applikation nicht nur einsehen lassen, sondern seit iOS 14.5 auch über diese gemeldet werden können. Per Siri-Befehl können in den Vereinigten Staaten beobachtete Verkehrsstörung einfach eingesprochen werden.

In Deutschland reagiert Apples Sprachassistenz auf das freundlich eingesprochene „Hey Siri, einen Unfall auf der Straße melden“ allerdings nur mit dem Hinweis, dass dies in der Bundesrepublik leider nicht möglich ist.

Radrouten

Gleiches gilt für die Anzeige von Fahrrad-Routen, die Apple offenbar nicht vollständig automatisiert ermittelt, sondern auch in den USA nur Schritt für Schritt in ausgesuchten Regionen freischaltet. Zuletzt etwa in Kalifornien und Seattle.

Zwar lässt sich auch auf deutschen Geräten die Radrouten-Ansicht einblenden, diese wird jedoch nur aktiv wenn Start und Ziel in einer der US-Regionen liegen, auf denen Apple bereits die Zweiradwege freigegeben hat.

Ankunftszeit

Immerhin: Wer eine Fußgängerroute erstellt (in den USA gilt dies auch für Radrouten) kann fortan die voraussichtliche Ankunftszeit teilen. Apple bietet im Navi-Bildschirm dafür die neue Option „Ankunftszeit teilen“ an, die Kontakten eine Karten-Mitteilung mit der voraussichtlichen Ankunftszeit und dem Fahrtverlauf zustellt. Dies gilt allerdings nur für Personen, die ein Gerät mit iOS 13.1, iPadOS 13.1 oder neuer einsetzen. Alle anderen erhalten eine schlichte SMS.